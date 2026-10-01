'편스토랑'에 지승현 가족이 출연한다. / 사진제공=KBS 2TV '신상출시 편스토랑'

'편스토랑'에 지승현 가족이 출연한다. / 사진제공=KBS 2TV '신상출시 편스토랑'

배우 지승현이 어머니에게 물려받은 영어 실력을 공개한다. 영어 교사부터 장학사, 교감, 교장을 거쳐 은퇴한 지승현의 어머니는 현재 안동에서 영어 문화 해설사로 활동하며 외국인 관광객들에게 아들의 출연작까지 소개한다.10월 1일 방송되는 KBS2 '신상출시 편스토랑'(이하 '편스토랑')에서는 '5도2촌' 생활을 하고 있는 지승현의 고향 안동 나들이가 이어진다.앞서 지승현은 안동의 고향집을 찾아 부모님과 시간을 보냈다. 이 과정에서 교육자 집안에서 성장했다는 사실도 공개됐다. 아버지는 중·고등학교 체육교사 출신으로 유도 6단과 태권도 4단을 합쳐 '무도 10단'의 실력을 갖췄다. 어머니는 영어 교사를 시작으로 장학사, 교감과 교장을 거쳐 은퇴했다.이날 지승현은 안동 하회마을의 만송정 숲을 찾는다. 이곳은 지승현이 출연했던 KBS2 드라마 '고려거란전쟁'의 오프닝 촬영지이기도 하다.현장에는 외국인 관광객들에게 영어로 안동을 소개하고 있는 지승현의 어머니가 있었다. 현재 안동에서 영어 문화 해설사로 활동하고 있는 것. 지승현 역시 과거 통역 없이 해외 미팅을 진행할 정도의 영어 실력을 공개한 바 있다.지승현은 어머니와 함께 토익 시험을 봤던 일화도 꺼낸다. 그는 "예전에 엄마와 같이 토익 시험을 봤는데 엄마는 거의 만점이었다"며 "제 점수는 말씀드릴 수 없다"고 말해 웃음을 자아낸다.지승현의 어머니는 외국인 관광객들에게 만송정 숲에서 촬영한 아들의 '고려거란전쟁' 장면도 직접 보여준다. 자신의 아들이 해당 작품에 출연한 배우라는 사실을 알리며 흐뭇해하고, 관광객들도 관심을 보인다.이를 지켜보던 지승현은 관광객들 앞에 직접 등장해 인사를 건넨다. 이어 요청을 받고 즉석에서 연기까지 선보이며 자신을 알아본 관광객들과 특별한 시간을 보낸다.지승현과 부모님의 안동 일상은 10월 1일 오후 8시 30분 방송되는 '편스토랑'에서 공개된다.김지원 텐아시아 기자 bella@tenasia.co.kr