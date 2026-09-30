사진 = 고현정 인스타그램

사진 = 고현정 인스타그램

사진 = 고현정 인스타그램

사진 = 고현정 인스타그램

배우 고현정이 꾸밈을 덜어낸 자연스러운 모습으로 편안한 일상을 공개했다.고현정은 최근 자신의 인스타그램에 "닐리로탄 🖤 안녕하세요🫠🫶🏼🖤"라는 멘트를 남기며 사진을 올렸다.공개된 사진 속 고현정은 짙은 브라운 컬러의 여유로운 아우터를 입고 카메라를 향해 은은하게 미소 짓고 있다. 긴 생머리를 자연스럽게 풀어 어깨 아래로 늘어뜨린 가운데 화장을 진하게 강조하지 않은 얼굴과 편안한 옷차림이 어우러졌다. 아우터 안으로는 패턴이 들어간 이너가 살짝 드러나며 차분한 브라운 스타일링에 포인트를 더했다.이어진 사진에서 고현정은 같은 옷차림으로 몸을 살짝 돌린 채 옆을 바라보며 입을 벌리고 웃고 있다. 가지런히 내려온 긴 머리가 얼굴선을 감싸고 가슴 아래까지 길게 이어졌으며 밝아진 표정이 자연스럽게 포착됐다.또 다른 사진에서 고현정은 잔이 달린 투명한 글라스를 한 손에 든 채 카메라 가까이 얼굴을 내밀었다. 두 눈을 동그랗게 뜨고 입술을 오므린 장난스러운 표정으로 글라스 안에는 밝은 색의 음료와 둥근 형태의 내용물이 담겨 있다. 브라운 아우터와 길게 풀어 내린 생머리는 그대로 유지해 편안한 일상의 한 장면을 완성했다.마지막 사진에서 고현정은 심플한 회색 니트를 입고 양손으로 빵을 들어 한입 베어 물고 있다. 카메라가 아닌 옆쪽으로 시선을 둔 채 음식을 먹는 순간이 그대로 담겼고, 길게 늘어뜨린 머리와 힘을 뺀 옷차림까지 더해지며 앞서 공개한 사진과 자연스럽게 이어지는 소탈한 모습을 보여줬다.이를 본 팬들은 "너무 사랑스럽고 예쁜 순간이네요", "자연스러운 모습도 정말 아름다워요", "너무 예뻐", "아 정말 언니가 세젤예", "누나 표정이 너므 귀엽다유", "일상사진이 더 작품 입니다" 등의 댓글을 달았다.한편 고현정은 1971년생으로 55세다. 고현정은 1989년 제33회 미스코리아 선에 당선되며 연예계에 데뷔했다. 이후 드라마 '모래시계', '봄날', '선덕여왕', '대물', '사마귀: 살인자의 외출' 등에 출연했으며 최근 아이오케이이엔엠과 재계약을 체결하고 차기작을 검토 중이다.임채령 텐아시아 기자 syjj426@tenasia.co.kr