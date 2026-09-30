사진 = 23기 옥순 인스타그램
사진 = 23기 옥순 인스타그램
'나는 SOLO, 그 후 사랑은 계속된다'에서 인연을 맺은 23기 옥순과 미스터 강이 결혼식의 특별한 순간을 공개했다.

23기 옥순은 최근 자신의 인스타그램에 "Our wedding story💍🥂"라는 멘트를 남기며 사진을 올렸다.

공개된 사진 속 23기 옥순은 화이트 웨딩드레스를 입고 부케를 두 손으로 든 채 환하게 웃고 있다. 턱선에 맞춰 떨어지는 단정한 단발머리에 얼굴 양옆으로 가느다란 머리카락을 자연스럽게 내렸으며 어깨와 쇄골 라인이 드러나는 드레스와 화이트·그린 계열의 부케가 어우러졌다.
사진 = 23기 옥순 인스타그램
사진 = 23기 옥순 인스타그램
이어진 사진에서 23기 옥순은 오프숄더 디자인의 웨딩드레스를 입고 소파에 앉아 부케를 가지런히 들고 있다. 몸을 따라 매끄럽게 떨어지는 드레스에 긴 베일을 더했으며 카메라를 정면으로 바라보는 차분한 표정과 짧은 단발 헤어가 깔끔한 신부 스타일을 완성했다.
사진 = 23기 옥순 인스타그램
사진 = 23기 옥순 인스타그램
또 다른 사진에서 23기 옥순은 미스터 강과 마주 선 채 한 손으로 입을 가리고 활짝 웃고 있다. 블랙 턱시도를 입은 미스터 강은 한쪽 무릎을 꿇고 옥순의 손을 잡았으며 옥순은 길게 이어지는 베일과 화이트 드레스 차림으로 미스터 강을 바라봤다. 두 사람 뒤로 풍성하게 배치된 화이트 꽃과 녹색 잎이 어우러지며 결혼식 장면을 한층 선명하게 보여준다.
사진 = 23기 옥순 인스타그램
사진 = 23기 옥순 인스타그램
마지막 사진에서 23기 옥순과 미스터 강은 서로 얼굴을 가까이 맞댄 채 나란히 미소를 짓고 있다. 미스터 강은 블랙 턱시도와 보타이를 갖춰 입었고, 옥순은 부케를 든 채 미스터 강의 품에 몸을 가까이 붙였다. 옥순의 뒤로 길게 내려오는 베일까지 함께 포착되면서 두 사람이 부부가 된 날의 모습이 고스란히 담겼다.

이를 본 팬들은 "두분 정말 멋지세요", "드레스도 너무 단아하니 너무 잘 어울렸네요", "너무 예뻐", "축하드립니다", "두분만의 속도로 나아가는 모습이 정말 너무 멋진것 같아요", "진짜 아름답다요" 등의 댓글을 달았다.

앞서 지난해 SBS Plus·ENA '나는 솔로 그 후 사랑은 계속된다'에 출연한 '나는솔로' 23기 옥순은 방송 당시 일부 여성 출연자들 사이에서 소위 '어장 관리'라는 오해를 받으며 소외되는 듯한 모습이 포착돼 '왕따 논란'의 중심에 휘말린 바 있다. 이후 유튜브 채널 '촌장엔터테인먼트TV'에서 진행된 라이브 방송에서 시청자들이 '왕따 논란'에 대해 해명을 요구하자 옥순은 "3박 4일 동안 서로 짝을 찾기 위해 나이가 찰 대로 찬 남녀가 모여서 고군분투했다"며 "다들 진심을 다했기 때문에 그 과정에서 생기는 오해라고 생각하고 다 잘 풀었고 좋게 지내고 있다"고 말했다.

한편 '나는솔로' 23기 옥순은 1987년생이며 '나솔사계'를 통해 만난 1984년생 회계사 미스터 강과 현실 커플로 발전했다.

임채령 텐아시아 기자 syjj426@tenasia.co.kr

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