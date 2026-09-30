사진 = 23기 옥순 인스타그램

사진 = 23기 옥순 인스타그램

사진 = 23기 옥순 인스타그램

사진 = 23기 옥순 인스타그램

'나는 SOLO, 그 후 사랑은 계속된다'에서 인연을 맺은 23기 옥순과 미스터 강이 결혼식의 특별한 순간을 공개했다.23기 옥순은 최근 자신의 인스타그램에 "Our wedding story💍🥂"라는 멘트를 남기며 사진을 올렸다.공개된 사진 속 23기 옥순은 화이트 웨딩드레스를 입고 부케를 두 손으로 든 채 환하게 웃고 있다. 턱선에 맞춰 떨어지는 단정한 단발머리에 얼굴 양옆으로 가느다란 머리카락을 자연스럽게 내렸으며 어깨와 쇄골 라인이 드러나는 드레스와 화이트·그린 계열의 부케가 어우러졌다.이어진 사진에서 23기 옥순은 오프숄더 디자인의 웨딩드레스를 입고 소파에 앉아 부케를 가지런히 들고 있다. 몸을 따라 매끄럽게 떨어지는 드레스에 긴 베일을 더했으며 카메라를 정면으로 바라보는 차분한 표정과 짧은 단발 헤어가 깔끔한 신부 스타일을 완성했다.또 다른 사진에서 23기 옥순은 미스터 강과 마주 선 채 한 손으로 입을 가리고 활짝 웃고 있다. 블랙 턱시도를 입은 미스터 강은 한쪽 무릎을 꿇고 옥순의 손을 잡았으며 옥순은 길게 이어지는 베일과 화이트 드레스 차림으로 미스터 강을 바라봤다. 두 사람 뒤로 풍성하게 배치된 화이트 꽃과 녹색 잎이 어우러지며 결혼식 장면을 한층 선명하게 보여준다.마지막 사진에서 23기 옥순과 미스터 강은 서로 얼굴을 가까이 맞댄 채 나란히 미소를 짓고 있다. 미스터 강은 블랙 턱시도와 보타이를 갖춰 입었고, 옥순은 부케를 든 채 미스터 강의 품에 몸을 가까이 붙였다. 옥순의 뒤로 길게 내려오는 베일까지 함께 포착되면서 두 사람이 부부가 된 날의 모습이 고스란히 담겼다.이를 본 팬들은 "두분 정말 멋지세요", "드레스도 너무 단아하니 너무 잘 어울렸네요", "너무 예뻐", "축하드립니다", "두분만의 속도로 나아가는 모습이 정말 너무 멋진것 같아요", "진짜 아름답다요" 등의 댓글을 달았다.앞서 지난해 SBS Plus·ENA '나는 솔로 그 후 사랑은 계속된다'에 출연한 '나는솔로' 23기 옥순은 방송 당시 일부 여성 출연자들 사이에서 소위 '어장 관리'라는 오해를 받으며 소외되는 듯한 모습이 포착돼 '왕따 논란'의 중심에 휘말린 바 있다. 이후 유튜브 채널 '촌장엔터테인먼트TV'에서 진행된 라이브 방송에서 시청자들이 '왕따 논란'에 대해 해명을 요구하자 옥순은 "3박 4일 동안 서로 짝을 찾기 위해 나이가 찰 대로 찬 남녀가 모여서 고군분투했다"며 "다들 진심을 다했기 때문에 그 과정에서 생기는 오해라고 생각하고 다 잘 풀었고 좋게 지내고 있다"고 말했다.한편 '나는솔로' 23기 옥순은 1987년생이며 '나솔사계'를 통해 만난 1984년생 회계사 미스터 강과 현실 커플로 발전했다.임채령 텐아시아 기자 syjj426@tenasia.co.kr