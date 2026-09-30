박진영, 김유정이 tvN '100일의 거짓말' 제작발표회에 참석했다. / 사진=tvN DRAMA 유튜브 영상 캡처

박진영, 김유정이 tvN '100일의 거짓말' 제작발표회에 참석했다. / 사진=tvN DRAMA 유튜브 영상 캡처

박진영이 김유정을 향한 세심한 배려로 눈길을 끌었다. 드라마 제작발표회 포토타임 도중 김유정의 헤어스타일을 고려해 얼굴이 더 잘 나올 수 있도록 자리를 바꿔주는 모습이 포착돼 온라인에서 화제가 되고 있다.지난 29일 서울 용산구 한강대로 CGV 용산아이파크몰에서 tvN 새 토일드라마 '100일의 거짓말' 제작발표회가 열렸다. 이 자리에는 유인식 감독과 출연 배우 김유정, 박진영, 김현주, 이무생, 진선규가 참석했다.포토타임에서 상대역으로 만난 박진영과 김유정은 투샷을 찍으며 다정다감한 분위기를 연출했다. 이때 김유정을 위한 박진영의 매너 행동이 눈길을 끌었다.김유정은 이날 한쪽으로 넘긴 단발 헤어스타일을 하고 등장했다. 박진영은 김유정의 헤어스타일을 연상케 하는 제스쳐를 취하더니 김유정의 얼굴이 보다 잘 보일 수 있도록 즉석에서 자리 변경을 먼저 제안했다. 제작발표회 분위기를 깨지않으면서도 크게 티 내지 않고 둘은 자연스럽게 위치를 바꿨다. 사소한 행동이지만 상대를 먼저 살핀 박진영의 센스와 배려가 돋보였다는 반응이 나오고 있다.'100일의 거짓말'은 밀정이 된 경성 최고의 소매치기와 조선총독부의 엘리트 통역관이 적의 심장부에서 마주하며 벌어지는 100일간의 첩보 로맨스다. 김유정이 밀정이 된 소매치기 이가경 역을, 박진영이 조선총독부 통역관 사토 히데오 역을 맡아 연기 호흡을 맞췄다.박진영은 김유정과의 로맨스 호흡에 대해 "100점 만점에 1000점"이라고 말했다. 드라마는 다음달 10일 시작된다.김지원 텐아시아 기자 bella@tenasia.co.kr