김영옥이 며느리 강경헌의 수상한 통화를 듣게 된다. / 사진 제공: KBS 1TV 일일드라마

김영옥이 며느리 강경헌의 수상한 통화를 듣게 된다. / 사진 제공: KBS 1TV 일일드라마

김영옥이 며느리 강경헌의 수상한 통화를 듣게 된다.30일 방송되는 KBS 1TV 일일드라마 '엄마가 미쳤어요' 3회에서는 황금순(김영옥 분)이 며느리 전진희(강경헌 분)의 평소와 다른 모습을 목격한다.앞서 전진희는 황금어패럴 대표로 강다미(정민아 분)와 부딪히며 갈등을 예고했다. 밖에서는 냉정한 모습을 보이지만 아들 차도윤(배지완 분) 앞에서는 다정한 엄마로 돌변하는 모습도 그려졌다.이날 전진희는 누군가와 통화를 나누던 중 갑자기 나타난 시어머니 황금순을 보고 당황한다. 황금순은 굳어버린 며느리의 모습을 놓치지 않고 예상치 못한 말을 건넨다. 전진희가 누구와 통화하고 있었는지는 아직 공개되지 않았다.조미미(김희정 분)를 둘러싼 가족 관계도 계속된다. 전남편 강학성(이한위 분)은 현재 아내 박지영(조미령 분)과 아침부터 부딪힌다.강학성은 앞서 조미미가 운영하는 삼계탕집을 찾아가고 과거 사진을 들여다보는 등 전 아내를 잊지 못한 모습을 보였다. 현재 아내와의 갈등까지 겹치면서 조미미를 향한 미련도 이어진다.박지영은 딸 강예리(김나은 분)를 황금가에 시집보내려 한다. 황금어패럴과 사돈을 맺으려는 박지영은 강예리와 차도윤의 결혼을 밀어붙이고 있다. 이 과정에서 남편 강학성과 또다시 의견이 부딪힌다.'엄마가 미쳤어요' 3회는 이날 오후 8시 30분 방송된다.김세아 텐아시아 기자 haesmik@tenasia.co.kr