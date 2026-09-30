사진 = 32기 영숙 인스타그램
사진 = 32기 영숙 인스타그램
'나는솔로' 32기 영숙이 영식과 함께한 일상을 공개하며 현실 커플 근황을 전했다.

32기 영숙은 최근 자신의 인스타그램에 "아름다움을 지킨다는 것은 사랑하는 것을 조금 더 사랑하는 일"이라는 멘트를 남기며 길다간 글과 함께 사진을 올렸다.
사진 = 32기 영숙 인스타그램
사진 = 32기 영숙 인스타그램
공개된 사진 속 32기 영숙은 영식과 얼굴을 가까이 맞댄 채 카메라를 바라보고 있다. 머리를 단정하게 넘긴 영숙은 또렷한 눈매와 차분한 메이크업을 드러낸 가운데 입술을 살짝 내민 표정을 지었고 안경을 쓴 영식은 바로 옆에서 정면을 응시하며 두 사람의 얼굴을 화면 가득 담았다.
사진 = 32기 영숙 인스타그램
사진 = 32기 영숙 인스타그램
이어진 사진에서 32기 영숙과 영식은 거울 앞에 나란히 서서 전신 모습을 남겼다. 영숙은 연한 핑크색 칼라와 소매가 포인트로 들어간 블랙 상의에 화이트 팬츠를 매치하고 한 손으로 브이 포즈를 취했다. 영식은 블랙 상의와 데님 팬츠를 입고 휴대전화를 든 채 거울을 바라보며 영숙과 함께 자연스러운 일상의 한 장면을 완성했다.

또 다른 사진에서 32기 영숙은 짧은 단발머리를 자연스럽게 내린 채 영식의 뒤에서 입술을 모은 장난스러운 표정을 짓고 있다. 영식이 안경과 블랙 상의 차림으로 카메라 가까이에 자리한 가운데 영숙은 핑크색 칼라가 돋보이는 블랙 상의로 앞선 사진과 같은 스타일링을 이어갔다.
사진 = 32기 영숙 인스타그램
사진 = 32기 영숙 인스타그램
마지막 사진에서 32기 영숙은 화이트 톤의 상의와 연청 데님을 입고 영식과 다시 거울 앞에 섰다. 휴대전화를 든 영숙의 휴대전화 케이스에는 영식의 얼굴이 담긴 장식이 붙어 있어 눈길을 끈다. 영식 역시 블랙 셔츠와 연청 데님으로 편안하게 스타일링했으며, 두 사람이 나란히 선 모습이 전신으로 담겼다.

32기 영숙과 영식은 ENA·SBS Plus '나는솔로' 32기 돌싱 특집 최종 선택에서 서로를 선택해 최종 커플이 됐다. 방송 이후에도 두 사람은 실제 만남을 이어가고 있으며 영숙은 지난 8월에도 영식과 함께 지인을 만난 모습을 SNS에 공개해 현실 커플 근황을 알린 바 있다.

이를 본 팬들은 "언니 너무 아름다우세요", "잘어울리세용", "영숙님 너무 예뻐", "럽스타그램", "사랑도 인생도 열심히 살고계신것같아 보기가 너무 좋아요", "늘행복했으면좋겠어요" 등의 댓글을 달았다.

한편 '나는솔로' 32기 영숙은 1991년생이며 팝페라 가수 및 프리랜서 행사 전문 사회자다. 32기 영숙은 한양대학교 성악과를 졸업한 엘리트 음대생 출신으로 32기 영식과 최종커플 및 현실 커플이 됐다.

임채령 텐아시아 기자 syjj426@tenasia.co.kr

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