사진 = 32기 영숙 인스타그램

사진 = 32기 영숙 인스타그램

사진 = 32기 영숙 인스타그램

사진 = 32기 영숙 인스타그램

'나는솔로' 32기 영숙이 영식과 함께한 일상을 공개하며 현실 커플 근황을 전했다.32기 영숙은 최근 자신의 인스타그램에 "아름다움을 지킨다는 것은 사랑하는 것을 조금 더 사랑하는 일"이라는 멘트를 남기며 길다간 글과 함께 사진을 올렸다.공개된 사진 속 32기 영숙은 영식과 얼굴을 가까이 맞댄 채 카메라를 바라보고 있다. 머리를 단정하게 넘긴 영숙은 또렷한 눈매와 차분한 메이크업을 드러낸 가운데 입술을 살짝 내민 표정을 지었고 안경을 쓴 영식은 바로 옆에서 정면을 응시하며 두 사람의 얼굴을 화면 가득 담았다.이어진 사진에서 32기 영숙과 영식은 거울 앞에 나란히 서서 전신 모습을 남겼다. 영숙은 연한 핑크색 칼라와 소매가 포인트로 들어간 블랙 상의에 화이트 팬츠를 매치하고 한 손으로 브이 포즈를 취했다. 영식은 블랙 상의와 데님 팬츠를 입고 휴대전화를 든 채 거울을 바라보며 영숙과 함께 자연스러운 일상의 한 장면을 완성했다.또 다른 사진에서 32기 영숙은 짧은 단발머리를 자연스럽게 내린 채 영식의 뒤에서 입술을 모은 장난스러운 표정을 짓고 있다. 영식이 안경과 블랙 상의 차림으로 카메라 가까이에 자리한 가운데 영숙은 핑크색 칼라가 돋보이는 블랙 상의로 앞선 사진과 같은 스타일링을 이어갔다.마지막 사진에서 32기 영숙은 화이트 톤의 상의와 연청 데님을 입고 영식과 다시 거울 앞에 섰다. 휴대전화를 든 영숙의 휴대전화 케이스에는 영식의 얼굴이 담긴 장식이 붙어 있어 눈길을 끈다. 영식 역시 블랙 셔츠와 연청 데님으로 편안하게 스타일링했으며, 두 사람이 나란히 선 모습이 전신으로 담겼다.32기 영숙과 영식은 ENA·SBS Plus '나는솔로' 32기 돌싱 특집 최종 선택에서 서로를 선택해 최종 커플이 됐다. 방송 이후에도 두 사람은 실제 만남을 이어가고 있으며 영숙은 지난 8월에도 영식과 함께 지인을 만난 모습을 SNS에 공개해 현실 커플 근황을 알린 바 있다.이를 본 팬들은 "언니 너무 아름다우세요", "잘어울리세용", "영숙님 너무 예뻐", "럽스타그램", "사랑도 인생도 열심히 살고계신것같아 보기가 너무 좋아요", "늘행복했으면좋겠어요" 등의 댓글을 달았다.한편 '나는솔로' 32기 영숙은 1991년생이며 팝페라 가수 및 프리랜서 행사 전문 사회자다. 32기 영숙은 한양대학교 성악과를 졸업한 엘리트 음대생 출신으로 32기 영식과 최종커플 및 현실 커플이 됐다.임채령 텐아시아 기자 syjj426@tenasia.co.kr