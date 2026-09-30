사진 = 변우석 인스타그램

사진 = 변우석 인스타그램

사진 = 변우석 인스타그램

사진 = 변우석 인스타그램

배우 변우석이 무대 뒤 현장 비하인드를 공개했다.변우석은 대만 타이베이에서 2026 아시아 팬미팅 투어 'The Secret Library' 공연을 열고 현지 팬들과 만난 바 있다.변우석은 최근 자신의 인스타그램에 웃는 미소 이모지를 담은 멘트를 남기며 사진을 올렸다.공개된 사진 속 변우석은 청록색 반소매 니트를 입고 팔짱을 낀 채 카메라를 정면으로 바라보고 있다. 자연스럽게 볼륨을 살린 검은 머리와 깔끔한 스타일링이 또렷한 이목구비를 돋보이게 하며 벌크업이 된 듯한 양팔을 교차한 포즈에서는 탄탄한 팔 라인도 눈길을 끈다.이어진 사진에서 변우석은 공연을 앞두고 여러 스태프의 손길을 받고 있다. 헤어와 메이크업을 정돈하는 순간에도 시선을 아래로 향한 채 가만히 서 있는 모습이 가까이 포착됐으며 한쪽 귀에는 흰색 인이어를 착용하고 있다. 강한 조명 아래에서도 앞선 사진과 같은 청록색 니트와 자연스럽게 내려온 앞머리가 선명하게 드러난다.또 다른 사진에서 변우석은 공연장 대형 화면을 통해 모습을 드러냈다. 인이어를 착용한 채 하늘색 마이크를 두 손으로 잡고 이야기를 나누는 장면으로 무대 뒤에서 촬영된 사진과 실제 무대에 오른 순간이 함께 공개되며 현장의 흐름을 이어 보여준다.마지막 사진에서 변우석은 무대 뒤에서 한 손에 휴대전화를 들고 화면을 바라보고 있다. 옆모습으로 포착된 변우석의 얼굴선과 풍성하게 정돈된 헤어스타일이 가까이 담겼으며 흰색 인이어를 착용한 모습까지 공연 직전과 무대 안팎의 순간을 생생하게 전한다.앞서 변우석은 서울 용산구 '한남더힐' 235㎡ 1가구를 매입했으며 잔금을 치르며 소유권 이전을 마쳤다. 등기부 등본상 별도의 근저당권이 설정되지 않았다. 2011년 옛 단국대 부지에 준공된 한남더힐(총 600가구)은 재계 총수들과 정·재계 인사, 저명 연예인들이 대거 거주하는 국내 대표 초고가 아파트다. 대형 면적을 중심으로 100억 원을 넘어서는 거래가 지속되고 있으며 지난해 5월에는 전용 332㎡ 복층형 가구가 190억 원에 거래되며 단지 최고가를 경신했다.한편 변우석은 1991년생으로 35세이며 넷플릭스 새 오리지널 시리즈 '나 혼자만 레벨업' 촬영에 한창이다. '나 혼자만 레벨업'은 게이트 너머 몬스터로부터 현실 세계를 지키는 '헌터' 중에서도 최약체로 불리는 'E급 헌터' 성진우가 죽음의 위기 속에서 각성해 세상을 구할 '최강 헌터'로 레벨업하는 이야기를 담은 액션 판타지물이다. 글로벌 흥행을 기록한 동명의 인기 웹소설을 원작으로 한다.임채령 텐아시아 기자 syjj426@tenasia.co.kr