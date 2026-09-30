이승철이 데뷔 40주년을 맞아 후배 가수 우즈(WOODZ)와 함께한 신곡을 선보인다. / 사진=LSC

이승철이 데뷔 40주년을 맞아 후배 가수 우즈(WOODZ)와 함께한 신곡을 선보인다.이승철의 데뷔 40주년 기념 트리뷰트 듀엣 프로젝트 '40TH ANNIVERSARY TRIBUTE DUET X LEE SEUNG CHUL'의 선공개곡 '우리만의 이야기'가 30일 오후 6시 공개된다.'우리만의 이야기'는 우즈가 직접 작사·작곡해 이승철에게 선물한 곡이다. 1986년 데뷔해 올해 40주년을 맞은 이승철과 후배 가수 우즈가 서로 다른 시점에서 음악을 이어가는 이야기를 담았다.우즈는 이승철이 걸어온 40년을 바라보는 동시에 자신이 훗날 맞게 될 40주년을 떠올리며 곡을 만들었다. 단순히 이승철의 기존 히트곡을 다시 부르는 방식이 아니라 후배 가수가 직접 새로운 곡을 만들어 헌정했다는 점이 특징이다.장르는 얼터너티브 록이다. 1970년대 클래식 록의 질감에 모던 팝 록 사운드를 더했다. 기타와 피아노로 시작해 후반부로 갈수록 악기와 스트링 사운드가 더해지고, 이승철과 우즈가 함께 보컬을 주고받는다.뮤직비디오에는 두 사람이 각자 차를 타고 밤거리를 달리는 모습이 담겼다. 이승철은 클래식카, 우즈는 오픈카를 타고 서로 다른 길을 달리다 옥상 주차장에서 만난다. 이후 한 공간에서 함께 노래하는 장면으로 마무리된다.이번 곡은 이승철의 데뷔 40주년을 기념해 후배 아티스트들이 참여하는 헌정 프로젝트의 시작을 알리는 선공개곡이다.이승철은 1986년 밴드 부활의 보컬로 데뷔한 뒤 솔로 가수로 활동하며 '희야', '안녕이라고 말하지마', '마지막 콘서트', '소녀시대', '그런 사람 또 없습니다' 등 다수의 히트곡을 발표했다.우즈가 작사·작곡하고 이승철과 함께 부른 '우리만의 이야기' 음원과 뮤직비디오는 30일 오후 6시 각종 음원사이트를 통해 공개된다.김세아 텐아시아 기자 haesmik@tenasia.co.kr