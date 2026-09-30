기안84가 '대환장 기안장'에서 활약 중이다. / 사진=텐아시아DB

기안84가 '대환장 기안장'에서 활약 중이다. / 사진제공=넷플릭스

'대환장 기안장 시즌2'가 넷플릭스 국내 주간 차트에 이어 TV-OTT 비드라마 화제성에서도 1위를 차지했다.넷플릭스 Tudum에 따르면 '대환장 기안장 시즌2'는 9월 4주 차(9월 21~27일) 한국 넷플릭스 TOP 10 시리즈 1위에 올랐다. 시즌1 역시 같은 기간 10위에 이름을 올리면서 두 시즌이 동시에 TOP 10에 진입했다.화제성에서도 정상을 차지했다. 굿데이터코퍼레이션이 발표한 9월 4주 차 TV-OTT 비드라마 화제성에서 '대환장 기안장 시즌2'는 전체 1위를 기록했다. 뉴스 기사 수와 SNS, 동영상 조회수 부문에서도 1위에 올랐다.출연진 역시 상위권을 차지했다. 비드라마 출연자 화제성에서는 기안84가 1위, 이준호가 2위, 김연경이 3위에 나란히 이름을 올렸다. 카즈하는 6위를 기록했다.지난 29일 공개된 5~8회에서는 기안84, 이준호, 김연경, 카즈하가 민박집을 운영하며 숙박객들과 시간을 보내는 과정이 담겼다. 카즈하가 눈물을 보이자 김연경이 위로를 건넸고, 기안84는 숙박객들의 조언을 들으며 운영 방식을 돌아봤다. 이준호 역시 각종 일을 맡으며 민박 운영을 도왔다.남은 영업에는 덱스가 새롭게 합류한다. 덱스는 계속된 민박 운영으로 지친 멤버들을 돕기 위한 아르바이트생으로 기안장 2호점을 찾는다.덱스가 합류하는 '대환장 기안장 시즌2' 9~10회는 다음 달 6일 오후 5시에 공개된다.정세윤 텐아시아 기자 yoon@tenasia.co.kr