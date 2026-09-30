31기 순자가 근황을 전했다. / 사진=유튜브 '딘라알' 캡처

31기 순자가 근황을 전했다. / 사진=유튜브 '딘라알' 캡처

'나는 SOLO' 31기 순자가 방송 출연 이후 달라진 직장 생활에 대해 밝혔다.지난 27일 유튜브 채널 '딘라알'에는 31기 순자가 출연한 영상이 공개됐다.현재 출판사에서 북디자이너로 근무 중인 순자는 영상에서 "이전의 일상으로는 돌아가기가 되게 힘든 지점이 있다"라며 말문을 열었다. 방송 출연을 계기로 회사 밖에서 하는 일도 늘었다고. 순자는 "다른 일들을 많이 병행하게 돼서 회사 일에 온전히 힘을 다 쏟기가 힘들었다"고 설명했다.회사 측에서도 겸업을 허락해줬다는 순자는 근무 방식에도 변화를 줬다고 밝혔다. 그는 "회사 일이 너무 많다 보니까 팀장직도 내려놨다"며 "연봉을 절반 가까이 자진해서 삭감하고 2시간 일찍 퇴근하는 단축 근무를 하고 있다"고 말했다.한편 순자는 SBS Plus·ENA '나는 SOLO' 31기에 출연해 얼굴을 알렸다. 당시 순자는 경수와 최종 커플이 됐으며, 현실에서도 연애를 이어가는 중이다.정세윤 텐아시아 기자 yoon@tenasia.co.kr