사진 = 30기 현숙 인스타그램

사진 = 30기 현숙 인스타그램

사진 = 30기 현숙 인스타그램

사진 = 30기 현숙 인스타그램

'나는 솔로' 30기 현숙이 초록빛 풍경을 배경으로 찍은 새로운 사진을 공개했다.30기 현숙은 최근 자신의 인스타그램에 다수의 사진을 공개했다.공개된 사진 속 30기 현숙은 나무와 수풀이 빼곡하게 둘러싼 산책로 위에서 몸을 돌려 카메라를 바라보고 있다. 반소매 디자인의 연한 베이지 톤 롱 원피스를 입고 같은 계열의 플랫 슈즈를 맞췄으며 어깨에는 밝은 색상의 큰 가방을 걸쳤다. 자연스럽게 내려온 긴 검은 머리와 발목까지 이어지는 원피스가 단정한 스타일을 완성했고 한쪽 발을 앞으로 내디딘 채 뒤를 돌아보는 순간이 사진에 담겼다.이어진 사진에서 30기 현숙은 짙은 색의 세로 구조물 사이에 서서 한 손을 난간에 올리고 카메라를 향해 미소 짓고 있다. 같은 원피스와 가방 차림으로 서 있는 가운데 뒤쪽으로 나무와 연못이 펼쳐졌고 햇빛을 등진 현숙의 실루엣과 옆으로 흩어진 머리카락이 선명하게 드러났다.또 다른 사진에서 30기 현숙은 나무가 늘어선 공간에서 환하게 웃으며 옆을 바라보고 있다. 허리 부분에 자연스럽게 주름이 잡힌 롱 원피스는 군더더기 없는 실루엣으로 이어졌고 어깨에 멘 밝은 가방과 앞코가 둥근 슈즈까지 비슷한 색감으로 맞춘 모습이다.마지막 사진에서 30기 현숙은 같은 자리에서 눈을 접어 웃으며 카메라 바깥쪽으로 시선을 돌렸다. 양팔을 자연스럽게 내린 채 서 있는 전신 모습이 담기면서 깔끔한 원피스 라인과 긴 생머리가 함께 눈에 들어온다.현숙은 최근에도 국내 곳곳을 둘러보는 일상을 SNS에 공개하고 있다. 이가운데 같은 기수인 30기 영수와 옥순은 결혼 소식을 알려 화제가 되기도 했다.한편 30기 현숙은 '나는솔로' 30기 방송 내내 한국 문화를 체험하는 듯한 '관광객' 무드를 선보여 웃음을 자아낸 바 있다. 30기 현숙은 종방 후 진행 된 유튜브 채널 '촌장엔터테인먼트TV'에서 진행된 라이브 방송에 불참한 바 있다. 당시 다른 출연자들은 현숙이 캐나다로 돌아간 건 아니지만 출장 문제로 불참했다고 알렸다. 1992년생인 현숙은 캐나다와 한국 이중국적을 보유한 회계사다.임채령 텐아시아 기자 syjj426@tenasia.co.kr