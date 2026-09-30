사진제공=리짐인터내셔널

가수 DPR IAN(디피알 이안)이 타이베이 첫 페스티벌 무대에 올랐다.DPR IAN은 지난 27일 대만 타이베이 다자 리버사이드 파크(Dajia Riverside Park)에서 열린 'KRAZY Music Festival 2026'에 출연해 약 1만 명의 관객 앞에서 공연을 마쳤다.이날 DPR IAN은 자신의 음악과 퍼포먼스를 중심으로 무대를 이끌었다. 보컬과 시네마틱한 연출, 댄서들과의 무대 구성이 맞물리며 공연 초반부터 현장의 집중도를 높였다.앞서 2022년 'The REGIME World Tour'와 2024년 'The Dream Reborn World Tour'로 타이베이 팬들과 만난 DPR IAN은 이번 'KRAZY Music Festival 2026'을 통해 현지 첫 페스티벌 무대를 소화했다. 기존 단독 공연과 다른 페스티벌 형식의 무대를 처음 선보인 자리였다.이날 공연에서 DPR IAN은 'Intro'와 'Welcome to the Otherside'로 공연을 열었고, 'Don't Go Insane'을 지나 'So Beautiful', 'Mood', 'Calico'를 차례로 선보였다. 이어 지난 4월 발표한 싱글 'The Show'를 비롯해 미공개 신곡을 선보였다. 이후 'Nerves'에 이어 'Ballroom Extravaganza'로 공연을 마무리했다.앞서 DPR IAN은 지난 4월 신곡 'The Show'를 공개하며 활동을 재개했다. 공연에서 작업 중인 신곡을 잇달아 공개해 왔다. 지난 6월에는 아이코스(IQOS)와 협업해 대표곡 'Mood'를 새롭게 편곡한 'Mood (Remix Version)'을 선보였다. 8월에는 SBS 드라마 OST 'No Mercy'를 공개했다. 음악과 브랜드 협업, OST 작업 등 다양한 활동을 이어가고 있다. 최근에는 한국소비자포럼이 주관한 '2026 올해의 브랜드 대상'에서 인도네시아 남성 보컬 부문을 수상했다.이민경 텐아시아 기자 2min_ror@tenasia.co.kr