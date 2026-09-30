김지원이 '닥터X : 하얀 마피아의 시대'에서 수술실을 장악했다. / 사진제공=SBS '닥터X : 하얀 마피아의 시대'

김지원이 '닥터X : 하얀 마피아의 시대'에서 수술실을 장악했다. / 사진제공=SBS '닥터X : 하얀 마피아의 시대'

배우 김지원이 ‘닥터X : 하얀 마피아의 시대’에서 수술실을 장악하는 모습이 공개됐다.오는 10월 9일 첫 방송되는 SBS 드라마 ‘닥터X : 하얀 마피아의 시대’는 천재적인 수술 실력을 지닌 닥터X 계수정(김지원 분)이 병원 안의 부조리에 맞서는 이야기를 그린 메디컬 누아르다. 김지원을 비롯해 이정은, 손현주, 김우석 등이 출연한다.30일 공개된 3차 티저에는 계수정이 수술을 집도하는 모습이 담겼다. 계수정은 수술실에 들어서자마자 상황을 주도한다. 이후 “허락도 없이 그 수술을 집도했네”라는 대사가 이어지며 계수정이 병원 내부의 규칙과 충돌하는 상황을 예고했다.구서대학교병원의 분위기에 개의치 않는 모습도 등장한다. 계수정은 병원 안에서 태연하게 라면을 먹고, 이를 못마땅하게 바라보는 의사들과 맞선다. 이어 수술을 직접 이끄는 장면과 함께 ‘실패도, 타협도 하지 않습니다’라는 문구가 등장했다.계수정의 과거를 암시하는 장면도 공개됐다. 현재 병원에서 움직이는 계수정의 모습과 함께 “생명과 자신의 실력을 저울질하며 즐기는 오만한 신의 손”이라는 내레이션이 깔렸다. 이어 폭발 현장에 있던 과거 모습이 교차됐다.영상 말미에는 계수정이 “살아 있는 한 반드시 살린다”고 말한 뒤 수술을 준비하는 장면이 담겼다. 계수정이 구서대학교병원 안에서 어떤 선택을 하게 될지 관심이 쏠린다.‘닥터X : 하얀 마피아의 시대’는 오는 10월 9일 오후 9시 50분에 첫 방송된다.박의진 텐아시아 기자 ejin@tenasia.co.kr