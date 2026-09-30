가수 KCM의 아내가 결혼식을 앞두고 웨딩 촬영에서 다양한 포즈를 취하고 있다. / 사진=방예원 씨 SNS

가수 KCM의 아내가 결혼식을 앞두고 웨딩 촬영에서 다양한 포즈를 취하고 있다. / 사진=방예원 씨 SNS

가수 KCM(본명 강창모)의 아내가 결혼을 코앞에 둔 소감을 전했다.아내 방예원 씨는 지난 29일 자신의 인스타그램에 "D-5"라는 문구와 함께 여러 장의 사진을 게재했다.공개된 사진들 속에는 방예원 씨가 웨딩드레스를 입고 다양한 포즈를 취하고 있는 모습. 비연예인임에도 아름다운 얼굴을 보여 눈길을 끌었다. 특히 방예원 씨는 "기다렸던 순간.."이라면서도 "ドキドキしてます💗"(두근두근하네요)라는 일본어를 적어 눈길을 끌었다.KCM은 2022년 9살 연하의 방예원 씨와 결혼했다. 부부는 교제 중이었던 2012년 이미 첫째 딸을 품에 안은 상태였으며, 약 9년 뒤인 2021년 코로나19 여파로 혼인신고와 언약식만 가졌다. 당시 첫째 딸은 10살, 이듬해에 부부는 둘째 딸을 품게 됐다. 지난해 12월에는 셋째를 출산하며 삼남매를 슬하에 두고 있다. 결혼식은 10월 4일 열릴 예정이다.한편 KCM은 1982년생으로 올해 만 44세다. 2004년 1집 앨범 'Beautiful Mind'로 데뷔해 올해 21주년을 맞았다.정다연 텐아시아 기자 light@tenasia.co.kr