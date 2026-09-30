차태현이 '우발라2' 제작발표회에 참석했다./사진제공=SBS

차태현이 고등학교 시절을 회상하며 첫사랑 아내를 언급했다.30일 서울 양천구 목동 SBS홀에서 '우리들의 발라드2'(이하 '우발라2') 제작발표회가 열렸다. 행사에는 안정현 PD와 정재형, 차태현, 박경림, 문근영, 주우재, 로이킴, 정승환이 참석했다.지난 17일 서울 상암동의 한 카페에서 '우발라2' 정익승 CP, 안정현 PD를 만났다. 다음달 15일 첫 방송되는 '우발라2'는 1985년부터 2025년까지 40년을 아우르는 명곡을 재해석하는 오디션 프로그램이다. 참가자들의 평균 연령이 18.2세에서 17.9세로 낮아졌고, 탑백귀(심사위원) 대표단에 문근영, 주우재, 로이킴이 새롭게 합류해 기존 멤버인 전현무, 정재형, 차태현, 박경림, 정승환과 8인 체제로 꾸려졌다.문근영은 평균 나이 17.9세 참가자들의 무대를 보며 어린 시절이 떠올랐다며 "참가자 친구들은 어떤 마음일까 궁금하고 공감가기도 했다. 그 친구들이 가야하는 길에 대해 의문을 갖는다면 도움을 주고 싶었다. 그렇지만 너무 관여하는 건 좋은 선배의 모습은 아닌 거 같아서 따뜻한 마음으로 응원하는 마음으로 지켜보고 있다"고 말했다. 차태현에게도 어린 시절이 떠오르냐고 묻자 그는 "지금의 와이프를 만나서 힘들었다"며 너스레를 떨었다. 이에 MC가 로맨스로 몰아가려고 하자 차태현은 "그런 걸로 가지 말아라"고 차단해 웃음을 자아냈다. 차태현은 고등학생 시절 만난 첫사랑과 오랜 연애 끝에 결혼해 슬하에 세 자녀를 두고 있다.정재형은 시즌2의 차별점에 대해 시선이라고 짚으며 "노래 잘하는 사람을 뽑고 싶은 게 아니다. 다른 오디션과 다르게 우리의 시선을 가지고 우리가 좋은 것들을 응원한다"고 말했다. 이어 " 차태현의 독설이 무섭다"고 덧붙였다.차태현은 자신의 독설을 부인하며 "점점 학부형 마음이 강해져서 저의 생각을 예전처럼 이야기는 못하겠더라. 독설이 중간에 나왔는지는 확인을 해봐야 할 것 같다"고 말했다.'우리들의 발라드2'는 오는 10월 5일 오후 10시 첫 방송된다.태유나 텐아시아 기자 youyou@tenasia.co.kr