김수미가 배우를 준비하고 있다고 밝혔다. / 사진=김수미 SNS

김수미가 생애 첫 드라마 오디션에 도전한 일화를 전한다. / 사진제공=MBC '라디오스타'

다이나믹 듀오 개코와 이혼한 뷰티 브랜드 CEO이자 인플루언서 김수미가 연기에 도전한 근황을 공개한다.30일 방송되는 MBC '라디오스타'는 '멋진 언니는 내가 할게, 동생은 누가 할래?' 특집으로 꾸며진다. 이날 방송에는 박미선, 김정난, 김새롬, 김수미가 출연한다.김수미는 자신이 운영한 뷰티 브랜드의 성공 과정을 공개한다. 그는 브랜드 제품이 완판을 기록하고 일본 시장에 진출했던 경험을 돌아보며, 예민한 피부로 고민했던 자신의 경험이 사업의 출발점이 됐다고 설명한다. 피부가 좋아지는 과정을 주변 사람들과 공유하다가 비슷한 고민을 가진 사람들이 함께 사용할 수 있는 제품을 만들고 싶어 브랜드를 시작했다는 것.브랜드 운영과 함께 꾸준히 이어온 SNS 활동도 주목받고 있다. 김수미는 오랫동안 인스타그램에 패션과 뷰티 콘텐츠를 올려왔으며, 맨얼굴에서 메이크업과 헤어를 완성하는 과정을 담은 릴스는 100만 조회수를 기록했다고 밝힌다. 최근에는 2030 여성들 사이에서 '추구미'로 언급될 정도로 관심을 받고 있다.이 같은 영향력을 바탕으로 럭셔리 뷰티 브랜드의 행사 제안도 이어지고 있다고 전한다. 김수미는 해외 행사에 초청받으면서 리무진과 비즈니스석을 제공받았던 경험도 공개한다.최근 유행하는 사진 촬영법에 대해서도 이야기한다. 김수미는 몸이 길어 보이도록 촬영하는 방식보다 위에서 광각으로 찍어 얼굴은 크게, 다리는 짧게 담는 방식이 요즘 유행이라고 설명한다. 출연진은 이른바 '항공 MZ샷' 촬영에 직접 나선다.최근 마흔을 넘긴 뒤에는 연기에도 도전하고 있다고 말해 모두를 놀라게 한다. 김수미는 직접 선생님을 찾아 연기 수업을 받고 있으며 최근에는 생애 첫 드라마 오디션에도 참여했다고 밝힌다. 함께 연기하고 싶은 배우로는 손석구를 꼽았다. 그는 "맞아도 되고 욕을 들어도 된다"고 말해 웃음을 자아낸다.한편 김수미는 2011년 다이나믹 듀오 개코와 결혼해 1남 1녀를 뒀다. 두 사람은 결혼 15년 만인 올해 1월 이혼 소식을 알렸다.'라디오스타'는 이날 오후 10시 30분 방송된다.박주원 텐아시아 기자 pjw00@tenasia.co.kr