고소영이 손주름 기사에 속상해했다. / 사진=고소영 유튜브 영상 캡처

고소영이 손주름 기사에 속상해했다. / 사진=고소영 유튜브 영상 캡처

고소영이 '나이 못 속이는 손주름'이라는 내용의 기사에 속상해했다.29일 고소영 유튜브 채널에는 '천하의 고소영이 한수 접는 새언니와 달콤살벌 데이트(600평 다이소, 다이슨, 친오빠 실물)'이라는 제목의 영상이 공개됐다.고소영은 새언니와 드럭스토어로 쇼핑을 나섰다. 네일 제품을 보던 중 고소영은 "윤설이(딸)가 요즘 손톱을 하기 시작했다"고 말했다.고소영은 "내 뉴스 봤냐. 손 주름 뉴스"라며 '고소영 손주름 포착' 관련 기사를 언급했다. 자신과 관련된 기사를 챙겨보다가 손주름 뉴스를 발견한 것. 그는 "나 상처 받았다"며 속상한 표정을 지었다.제작진은 "오히려 살림한 손이라서 좋다는 댓글도 있더라"며 다독였다. 고소영은 "맞다"고 호응했다.고소영은 1972년생으로, 올해 만 54세다. 1992년 KBS 2TV 드라마 '내일은 사랑'으로 데뷔했다. 2010년 장동건과 결혼해, 2010년생 아들, 2014년생 딸을 낳았다.김지원 텐아시아 기자 bella@tenasia.co.kr