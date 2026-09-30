이은형이 일본으로 자유여행을 떠났다. / 사진='기유TV' 유튜브 캡처

이은형이 일본으로 자유여행을 떠났다. / 사진='기유TV' 유튜브 캡처

개그우먼 이은형이 출산 후 오랜만에 자유여행을 떠났다.지난 29일 유튜브 채널 '기유TV'에는 '엄마의 걸리버여행기'라는 제목의 영상이 게재됐다. 이은형은 동료 장도연, 허안나, 방송 작가 유민진과 함께 일본 여행을 떠났다.이은형은 일본으로 여행을 떠나기 전날 밤 빨래를 개며 짐을 챙겼다. 이은형은 "현조가 엄마 껌딱지라 아빠 말을 잘 들어야 할 텐데 걱정된다"며 여행을 앞둔 설렘과 우려를 동시에 내비쳤다.이은형과 일행들은 공항에서 랜덤으로 못생긴 바지 입기를 하며 즐거운 시간을 보냈다. 이은형은 강아지 얼굴이 새겨진 반바지를 입어 웃음을 자아냈다.그 시각 남편 강재준은 "현조는 엄마가 지금 일본에 있는지 모른다"며 "엄마를 얼마나 찾으면서 울부짖을지, 내 말을 잘 들을지 궁금하다"라며 걱정했다. 강재준은 현조에게 엄마가 두 밤 자고 돌아올 거라고 전했고, 현조는 엄마를 찾으며 신발장으로 향했다.잘 시간이 되자 현조는 엄마를 찾으며 서럽게 울기 시작했다. 강재준은 "아까 아빠랑 밥도 잘 먹었잖아"라며 아이를 달랬다.박의진 텐아시아 기자 ejin@tenasia.co.kr