다영, 뼈말라여도 근육이 탄탄해…씨스타 전성기 떠오르네

우주소녀 출신 가수 다영이 탄탄하게 다져진 몸매를 자랑했다.다영은 최근 자신의 SNS에 여러 장의 사진을 게재하며 근황을 전했다.공개된 사진 속 다영은 짧은 크롭톱과 마이크로 쇼츠를 매치한 무대 의상을 입고 포즈를 취하고 있다. 과감하게 드러난 허리 라인과 선명하게 잡힌 복근이 단번에 시선을 사로잡는다.특히 단순히 마른 체형을 넘어 꾸준한 관리로 완성한 듯한 탄탄한 보디라인이 돋보인다. 잘록한 허리부터 복부까지 매끈하게 이어지는 라인에 복근의 윤곽까지 뚜렷하게 드러나 건강미를 더했다. 짧은 하의 아래로 드러난 늘씬한 각선미 역시 눈길을 끈다.금발의 긴 헤어스타일과 화려한 무대 의상도 다영의 강렬한 분위기를 배가시켰다. 다영은 환한 미소와 장난스러운 브이 포즈로 무대 위와는 또 다른 사랑스러운 매력을 보여줬다.한편 다영은 우주소녀 멤버로 데뷔했으며 솔로 활동을 통해 자신만의 색깔을 보여주고 있다.류예지 텐아시아 기자 ryuperstar@tenasia.co.kr