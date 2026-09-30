미스코리아 출신 정유성 아나운서와 SSG 랜더스 투수 서진용이 결혼과 출산 소식을 한꺼번에 알리며 세 식구가 됐다. / 사진=SNS

미스코리아 출신 정유성 아나운서와 SSG 랜더스 투수 서진용이 결혼과 출산 소식을 한꺼번에 알리며 세 식구가 됐다. / 사진=SNS

미스코리아 출신 정유성 아나운서와 SSG 랜더스 투수 서진용이 결혼과 출산 소식을 한꺼번에 알리며 세 식구가 됐다. / 사진=SNS

미스코리아 출신 정유성 아나운서와 SSG 랜더스 투수 서진용이 결혼과 출산 소식을 한꺼번에 알리며 세 식구가 됐다.정유성은 지난 29일 자신의 SNS에 "오랜만에 소식 전해드린다. 그간 조용히 만나온 사람과 함께 가정을 이루게 됐다"고 밝혔다.상대는 7세 연상의 프로야구 선수 서진용이었다. 그동안 열애 사실을 공개하지 않았던 두 사람은 이번 발표와 함께 커플 사진부터 혼인신고서, 갓 태어난 딸의 모습까지 처음 공개했다.정유성은 서진용에 대해 "여러 변화를 지나온 제 일상에 늘 한결같은 안정감을 주는 사람"이라며 "함께하는 시간이 누구보다 편하고 즐거우면서도 늘 든든한 사람"이라고 소개했다. 이어 "이제는 이 사람을 제 남편이라고, 또 우리 아이의 아빠라고 부를 수 있다는 사실이 그저 기쁘다"고 애정을 드러냈다.두 사람은 결혼식보다 먼저 딸을 품에 안았다. 정유성은 "감사하게도 저희에게 아기가 먼저 찾아와 결혼식은 내년 겨울로 계획하고 있다"고 밝혔다. 혼인신고를 먼저 마친 뒤 출산했으며 예식은 내년 겨울 올릴 예정이다.출산 당시 상황도 직접 전했다. 정유성은 갓 태어난 딸의 사진과 함께 "힘 네 번 주고 바로 낳은 우리 딸. 자연분만 성공"이라고 적었다. 딸의 이름도 공개했다. 정유성은 "이제 유주와 함께 세 식구가 되어 만들어갈 앞날에도 따뜻한 응원 부탁드린다"고 전했다.함께 공개된 사진에는 그동안 감춰뒀던 두 사람의 연애 흔적도 담겼다. 정유성이 '서진용'의 이름이 적힌 유니폼을 들고 야구장을 찾은 모습부터 두 사람이 입을 맞추는 사진 등이 공개됐다.1999년생인 정유성은 이화여자대학교 영어영문학과를 졸업했다. 2022년 제66회 미스코리아 글로벌 선발대회에서 '미'를 수상했으며 이후 MBC SPORTS+ 등에서 스포츠 아나운서로 활동했다.1992년생인 서진용은 2011년 SSG 랜더스의 전신 SK 와이번스에 입단했다. 이후 한 팀에서 선수 생활을 이어왔으며 2023시즌 42세이브를 기록해 KBO리그 세이브 1위에 올랐다.김세아 텐아시아 기자 haesmik@tenasia.co.kr