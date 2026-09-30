사진=엘르 타이완 공식 SNS 영상 캡처

그룹 블랙핑크 지수와 아이브 장원영이 디올 패션쇼에서 만났다.지수와 장원영은 지난 29일(현지시간) 프랑스 파리 튈르리 정원에서 열린 디올 2027 봄·여름 컬렉션 쇼에 참석했다. 패션지 엘르 타이완은 공식 SNS를 통해 두 사람이 대화하는 영상을 공개했다.패션쇼 현장에서 마주친 두 사람은 반갑게 인사를 나눴다. 지수는 장원영을 향해 미소 지으며 말을 건넸다. 장원영도 밝게 웃으며 고개를 숙여 인사했다.이날 두 사람은 서로 다른 스타일링을 보여줬다. 지수는 화이트 블라우스와 연분홍색 미니스커트를 입고 머리에 리본 장식을 더했다. 장원영은 밝은 색상의 슬리브리스 톱에 블랙 레이스 스커트를 착용하고 파스텔 핑크색 핸드백을 들었다.지수는 2021년 디올 글로벌 앰배서더로 발탁돼 올해로 6년째 브랜드와 인연을 이어가고 있다. 그동안 디올 패션쇼와 각종 행사에 참석하며 활동해왔다.장원영도 최근 디올 제품을 착용한 모습을 잇달아 공개했다. 이달 초부터 디올 아이템을 활용한 스타일링을 선보였으며, 이번 패션쇼 참석을 위한 출국 때도 디올 제품을 착용했다.김지원 텐아시아 기자 one@tenasia.co.kr