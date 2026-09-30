문근영이 '우발라2' 제작발표회에 참석했다./사진제공=SBS

문근영이 결혼 후 첫 고정 예능에 나선 소감을 밝혔다.30일 서울 양천구 목동 SBS홀에서 '우리들의 발라드2'(이하 '우발라2') 제작발표회가 열렸다. 행사에는 안정현 PD와 정재형, 차태현, 박경림, 문근영, 주우재, 로이킴, 정승환이 참석했다.지난 17일 서울 상암동의 한 카페에서 '우발라2' 정익승 CP, 안정현 PD를 만났다. 다음달 15일 첫 방송되는 '우발라2'는 1985년부터 2025년까지 40년을 아우르는 명곡을 재해석하는 오디션 프로그램이다. 참가자들의 평균 연령이 18.2세에서 17.9세로 낮아졌고, 탑백귀(심사위원) 대표단에 문근영, 주우재, 로이킴이 새롭게 합류해 기존 멤버인 전현무, 정재형, 차태현, 박경림, 정승환과 8인 체제로 꾸려졌다.안정현 PD는 "시즌2는 월요일 밤 10시로 편성이 바뀌었다. 1시간 편성이 늦어졌다. 분량을 줄여야하나 고민을 했는데 못 줄이겠더라. 회사에서도 줄이지 말라고 했다. 시즌2 첫방송은 꽤나 긴 2시간 40분 확대 편성으로 찾아뵐 것 같다. 기나긴 월요일 밤이 될 것 같다"고 말했다. 이에 로이킴은 "영화 '오디세이' 급"이라며 놀라워했다.7년 만에 고정 예능에 출연하는 문근영은 "시즌1을 너무 재밌게 봤다. 저기 앉아서 들어보고 싶다는 생각을 했는데 제안을 해주셔서 고민도 안하고 하겠다고 했다"고 밝혔다.지난 7월 7살 연상의 뮤지컬 배우 정평과의 결혼 소식을 전한 문근영은 "조용히 식을 올렸는데, 많은 분들이 너무 축하해주고 응원해줘서 사랑 받고 있구나 느꼈다. 많은 사람들에게 소중한 존재처럼 느껴져서 감사하다"고 말했다. 남편의 응원은 없었냐고 묻자 "딱히 응원은 없었다. 잘 듣고 너 하던대로 하고 오라고 했다"며 미소 지었다.'우리들의 발라드2'는 오는 10월 5일 오후 10시 첫 방송된다.태유나 텐아시아 기자 youyou@tenasia.co.kr