손수아가 조카를 엄격하게 대하는 모습을 보여줬다. / 사진='우리엄마이경실' 유튜브 캡처

손수아가 조카를 엄격하게 대하는 모습을 보여줬다. / 사진='우리엄마이경실' 유튜브 캡처

개그우먼 이경실의 딸이자 배우 손수아가 조카를 엄격하게 대하는 모습을 보여줬다.지난 9월 30일 유튜브 채널 '우리엄마이경실'에는 엄마 이경실과 딸 손수아와 손주 이훈 군이 함께한 에버랜드 나들이 영상이 공개됐다. 세 사람은 놀이공원을 찾아 즐거운 시간을 보냈다.손수아는 놀이기구를 타고 싶어하는 이훈 군에게 "이따가 타자"고 말했고 이훈 군은 아쉬워하며 받아들이지 못했다. 손수아는 "다 네가 원하는 것만 할 수 없다. 인생이 그렇게 쉬운 줄 아냐"며 엄격한 면모를 보였다. 이에 이훈 군은 손을 잡으라는 손수아를 외면하고 이경실의 손을 잡았다.손수아는 "버릇이 안 좋아지면 나중에 사회생활을 못 한다"고 말했다. 하지만 결국 이훈 군은 원하는 놀이기구에 탑승했고 손수아는 "손자 이기는 할머니도 없다"며 "그래도 좋아하는 모습 보니 좋다"고 애정을 나타냈다.박의진 텐아시아 기자 ejin@tenasia.co.kr