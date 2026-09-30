정혜성이 새 프로필 사진을 공개했다. / 사진제공=젤리피쉬 엔터테인먼트

정혜성이 새 프로필 사진을 공개했다. / 사진제공=젤리피쉬 엔터테인먼트

배우 정혜성이 새 프로필 사진을 공개했다.정혜성은 최근 소속사 젤리피쉬엔터테인먼트를 통해 새 프로필 사진을 선보였다. 공개된 사진에는 여러 스타일의 의상과 헤어스타일을 소화한 정혜성의 모습이 담겼다.메인 사진에서 정혜성은 화이트 티셔츠에 긴 흑발을 연출했다. 카메라를 바라보며 차분한 표정을 지어 이전과는 다른 분위기를 보여줬다.다른 사진에서는 블랙 의상을 입고 턱을 괸 채 카메라를 응시했다. 밝은색 니트를 입은 사진에서는 단발 헤어스타일과 편안한 포즈를 선보였고, 플라워 패턴 원피스를 착용한 사진에서는 미소를 지으며 한층 밝은 분위기를 연출했다.정혜성은 그동안 다양한 작품에 출연했다. ‘오만과 편견’을 비롯해 ‘김과장’, ‘맨홀-이상한 나라의 필’ 등에 출연했고, 2017년 KBS 연기대상에서 ‘김과장’과 ‘맨홀-이상한 나라의 필’로 여자 조연상을 받았다.이후 KBS 2TV ‘구르미 그린 달빛’, tvN ‘쌉니다 천리마마트’ 등에서도 연기를 이어갔다. 지난 4월 종영한 JTBC ‘미혼남녀의 효율적 만남’에서는 정현민 역을 맡았다. 예능과 MC 활동도 병행하며 ENA·SBS Plus 예능 ‘나는 SOLO, 그 후 사랑은 계속된다’에 출연 중이다.박의진 텐아시아 기자 ejin@tenasia.co.kr