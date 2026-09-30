그룹 하츠투하츠 / 사진제공=SM엔터테인먼트

그룹 하츠투하츠(Hearts2Hearts)가 일본 데뷔곡 'ICONIC HEART'(아이코닉 하트)의 한국어 버전을 발매한다.하츠투하츠는 오는 10월 5일 오후 6시 'ICONIC HEART (Korean Ver.)' 음원을 공개한다. 지난 8월 일본에서 발매한 첫 싱글의 타이틀곡을 한국어로 다시 부른 버전이다.'ICONIC HEART'는 신스 사운드와 빠른 비트를 기반으로 한 저지 클럽 장르의 댄스곡이다. 한국어 버전 역시 원곡을 작사한 KENZIE(켄지)가 가사를 맡았으며, 함께 더 큰 세상을 향해 나아갈 때 느끼는 감정을 담았다.원곡은 하츠투하츠의 일본 정식 데뷔곡으로, 오리콘 주간 싱글과 합산 싱글 차트에서 각각 2위를 기록했다. 빌보드 재팬 '핫 100'과 '톱 싱글 세일즈'에서도 2위에 올랐다.음원 발매에 앞서 무대를 먼저 공개한다. 하츠투하츠는 오는 10월 2일 서울 영등포구 명화라이브홀에서 열리는 스포티파이 'CLOSER'에서 'ICONIC HEART (Korean Ver.)' 무대를 처음 선보인다. 발매 이후에는 국내 음악방송에서도 활동할 예정이다.윤예진 텐아시아 기자 cristyyoun@tenasia.co.kr