30일 '나는 SOLO'가 방송된다. / 사진제공=SBS Plus·ENA

30일 '나는 SOLO'가 방송된다. / 사진제공=SBS Plus·ENA

'나는 SOLO' 33기 광수가 최종 선택을 앞두고 한 솔로녀에게 깜짝 프러포즈를 시도한다.30일 방송되는 SBS Plus·ENA '나는 SOLO'에서는 최종 선택을 앞둔 33기 솔로남녀들의 마지막 이야기가 공개된다.이날 영숙은 영식의 속마음을 확인하기 위해 직접 질문을 던진다. 그는 "나한테 '심쿵' 했을 때 있어?"라고 묻고, 영식은 "심쿵이라고 하기보다는 꾸준히, 그리고 고맙지"라고 답한다.이를 지켜보던 데프콘은 "'고맙지'라는 단어가 좀"이라며 의미심장한 반응을 보인다. 송해나 역시 "'고맙다'는 말은 의미가 많아서"라며 두 사람의 대화에 집중한다.영자는 최종 선택을 하루 앞두고 눈물을 보인다. 그는 제작진과의 인터뷰에서 "여기 와서는 사실 불편한 마음이 들었다"며 "제가 너무 바보 같다"고 자책한다.현숙에게는 마지막 날 새로운 변화가 생긴다. 첫인상과 가장 달라진 남자 출연자로 영수를 꼽은 그는 "개그캐인지 몰랐다"고 말한다. 영호가 영수가 첫날부터 이러한 모습을 보여줬다면 어땠을 것 같냐고 묻자 현숙은 "나 진짜 선택했을 것 같아"라고 답한다. 이를 전해 들은 영수는 "엇, 진짜로?"라며 놀란다.광수는 한발 더 나아간다. 다른 솔로남들이 마지막까지 자신의 마음을 표현하는 모습을 지켜보던 그는 "나도 지금이라도 프러포즈할까?"라고 고민한다.이후 광수는 마음에 둔 솔로녀를 직접 찾아가 감정을 표현한다. 여기에 갑자기 커다란 돌까지 주워 즉석 퍼포먼스를 펼친다. 최종 선택을 코앞에 두고 프러포즈까지 감행한 광수의 마음이 누구에게 향했을지 관심이 쏠린다.'나는 SOLO'는 이날 오후 10시 30분에 방송된다.정세윤 텐아시아 기자 yoon@tenasia.co.kr