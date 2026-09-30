한가인이 뒷광고 의혹에 2번에 걸쳐 해명했다. / 사진=한가인 유튜브 영상 캡처

한가인이 자신의 구매 내역을 공개했다. / 사진=한가인 유튜브

한가인이 이른바 '뒷광고' 의혹에 대해 구매 내역을 공개하며 재차 해명했다. 해당 제품을 유튜브 채널 개설 전부터 직접 구매해 복용했으며, 영상 역시 협찬이나 대가 없이 제작했다는 입장이다.한가인은 29일 자신의 유튜브 채널 커뮤니티에 "어제 올린 글에 이어 정확한 사실관계를 추가로 말씀드리기 위해 당시 구매 내역을 공개한다"고 밝혔다.그는 "네이버페이를 통해 공식 결제 내역을 전달받고 확인하는 과정에서 다소 시간이 소요됐다"며 구체적인 구매 시점과 금액을 공개했다.한가인에 따르면 그는 2024년 7월 23일 유튜브 채널 개설 전 개인적인 건강 관리를 위해 '동국 알부민' 90병을 61만6000원에 직접 구매했다. 이후 같은 해 11월 13일 영양제를 소개하는 영상을 업로드했고, 이듬해 3월 24일 해당 제품을 추가로 구매했다.한가인은 "해당 제품은 채널 개설 전부터 어떠한 대가나 협찬 없이 개인 비용으로 구매한 제품"이라고 강조했다. 이어 "자료를 준비하는 동안 기다려주셔서 감사드린다"며 "보내주신 의견들에 귀 기울이고 앞으로는 더욱 조심해서 콘텐츠를 만들겠다"고 덧붙였다.앞서 한가인은 유튜브 콘텐츠에서 특정 영양제를 소개한 것을 두고 일부에서 광고 여부를 명확하게 밝히지 않았다는 의혹이 제기되자 한 차례 입장을 밝힌 바 있다. 이후 실제 구매 내역까지 공개하며 추가 해명에 나섰다.김지원 텐아시아 기자 bella@tenasia.co.kr