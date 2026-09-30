크래비티 / 사진=스타쉽엔터테인먼트

크래비티 / 사진=스타쉽엔터테인먼트

그룹 크래비티가 멤버들의 곡 작업 참여로 음악적 색깔을 더한 새 앨범으로 돌아온다.소속사 스타쉽엔터테인먼트에 따르면 크래비티는 30일 오후 6시 각종 음원 사이트에 미니 9집 'sonorous'(소노로스)를 공개한다. 타이틀곡 'LOUDER'(라우더)를 앞세워 컴백 활동을 시작한다.'소노로스'는 서로 다른 소리가 모여 더 큰 울림을 만든다는 의미를 담은 앨범이다. 그동안 흔들림과 갈망, 회복을 노래해 온 크래비티는 이번 신보를 통해 자신들의 음악이 다른 누군가에게 새로운 움직임의 계기가 되길 바라는 마음을 전한다.수록곡은 타이틀곡 '라우더'를 포함해 'Pulse'(펄스), 'Lucky Charm'(럭키 참), 'LOVE ME'(러브 미), 'Seize The Night'(시즈 더 나잇), 'Fantasy'(판타지), 'Odd One Out'(오드 원 아웃) 등 7곡이다. 떨림과 설렘부터 불안과 확신, 일탈과 자기 선택까지 다양한 감정을 하나의 이야기로 엮었다.멤버들은 작사와 곡 작업에 참여했다. 원진, 앨런, 세림, 형준, 태영이 타이틀곡 '라우더'의 노랫말을 썼으며, 앨런, 원진, 형준은 '럭키 참' 작사에 이름을 올렸다. 세림의 자작곡 '러브 미', 우빈의 자작곡 '판타지', 태영의 자작곡 '오드 원 아웃'도 수록됐다.타이틀곡 '라우더'는 몽환적이고 어두운 분위기의 일렉트로닉 댄스곡이다. 섬세한 멜로디에 반전을 주는 전개와 반복되는 후렴구를 더했다. 무대에서는 한층 성숙한 분위기와 멤버들의 호흡을 살린 퍼포먼스를 선보일 예정이다.크래비티는 발매 전날인 지난 29일 뮤직비디오 프리뷰 사진을 공개했다. 앨범 발매 당일 오후 7시에는 공식 팬클럽 러비티와 함께하는 '릴리즈 나잇'(RELEASE NIGHT)을 진행하며 팬들과 컴백을 기념한다.김지원 텐아시아 기자 one@tenasia.co.kr