'타짜: 벨제붑의 노래'가 9월 23일 개봉했다. / 사진제공=CJ ENM

영화 '타짜: 벨제붑의 노래'(감독 최국희)가 추석 연휴가 끝난 뒤 이틀째 박스오피스 1위에 오르며 '암살자(들)'와 2강 구도를 이어가고 있다. 상영 좌석 수가 '암살자(들)'의 절반 수준인 가운데서도 경쟁작을 웃도는 좌석판매율을 기록했다.'타짜: 벨제붑의 노래'는 온라인 카지노 사업으로 세상을 다 가진 줄 알았던 장태영(변요한 분)과 그의 모든 것을 빼앗은 같은 이름의 절친 박태영(노재원 분)이 글로벌 도박판에서 다시 만나 복수의 한판을 벌이는 범죄 영화다.영화관입장권 통합전산망에 따르면 '타짜: 벨제붑의 노래'는 지난 28일 박스오피스 1위를 기록했다. 개봉 7일째 좌석판매율은 15.4%로, '암살자(들)'의 9.0%와 '오디세이'의 12.7%를 웃돌았다.눈길을 끄는 부분은 좌석 수 대비 관객 동원이다. '타짜: 벨제붑의 노래'의 상영 좌석 수는 '암살자(들)'의 절반 수준이지만 좌석판매율에서는 앞섰다. 추석 연휴가 끝난 평일에도 관객 유입을 이어가며 경쟁작과 흥행 경쟁을 벌이고 있다.누적 관객 수도 100만명 돌파를 앞두고 있다. 앞서 개봉 첫 주 누적 관객 83만명을 넘어선 데 이어 개봉 2주 차에도 관객을 더하고 있다.관객 평가지표인 CGV 골든에그지수는 93%를 나타내고 있다. 관객들은 복수극의 전개와 기존 '타짜' 시리즈와 차별화된 이야기, 전작을 보지 않아도 이해할 수 있는 독립적인 세계관 등을 주요 관람 포인트로 꼽고 있다.'타짜: 벨제붑의 노래'는 허영만 원작 만화 시리즈의 마지막 편을 영화화한 작품으로 현재 극장에서 상영 중이다.김지원 텐아시아 기자 bella@tenasia.co.kr