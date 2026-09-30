배우 송지효가 자신이 운영하는 속옷 브랜드의 신제품 모델로 직접 나섰다./사진=송지효 쇼핑몰 캡처

배우 송지효가 자신이 운영하는 속옷 브랜드의 신제품 모델로 직접 나섰다./사진=송지효 SNS

배우 송지효가 자신이 운영하는 속옷 브랜드의 신제품 모델로 직접 나섰다./사진=송지효 쇼핑몰 캡처

배우 송지효가 자신이 운영하는 속옷 브랜드의 신제품 모델로 직접 나섰다. 과도한 보정 없이 자연스러운 체형을 담은 화보를 두고 온라인에서는 엇갈린 반응이 이어졌다.송지효는 29일 자신의 SNS에 "오랜만에 동대문 시찰"이라는 글과 함께 여러 장의 사진을 게재했다. 사진 속 송지효는 검은색 티셔츠와 청바지에 모자와 마스크를 착용한 편안한 차림으로 동대문 일대를 찾았다.시장 곳곳을 둘러보며 제품과 원단 등을 살피는 모습이 담겼다. 지난해 이너웨어 브랜드를 론칭한 뒤 제품 기획과 홍보에 직접 참여해온 만큼 사업가로서 현장을 찾은 근황에 관심이 쏠렸다.같은 날 송지효가 운영하는 브랜드 공식 SNS에는 그가 직접 모델로 나선 신제품 화보도 공개됐다. 송지효는 그린, 레드, 블랙 등 세 가지 색상의 브라톱과 팬티 세트를 착용하고 다양한 포즈를 취했다. 화려한 소품이나 장식보다는 제품과 모델의 실루엣에 초점을 맞춘 화보였다. 송지효는 잘록한 허리와 늘씬한 각선미를 자랑하면서도 일부 사진에서는 복부의 자연스러운 라인을 그대로 보여줬다.이를 본 누리꾼들의 반응은 엇갈렸다. 일부에서는 "똥배 아니야?"라며 몸매를 지적한 반면 "현실적인 몸매라 좋다", "보정을 많이 안 한 것 같아서 편안하다" 등 자연스러운 모습을 긍정적으로 바라보는 의견도 나왔다.송지효는 배우 활동과 함께 사업가로도 영역을 넓히고 있다. 지난해 이너웨어 브랜드를 론칭한 뒤 제품 기획부터 홍보까지 직접 참여하고 있으며 자신이 브랜드 모델로 나서기도 했다.사업이 처음부터 순탄했던 것은 아니다. 송지효는 브랜드 운영 초기 "하루에 주문 한두 개만 들어와 근심이 크다"고 털어놓은 바 있다. 이후에는 판매량이 이전보다 증가했다며 달라진 상황을 전했다. 이번에도 직접 동대문 시장을 찾은 데 이어 신제품 모델까지 맡으며 브랜드 운영에 힘을 쏟고 있다.송지효는 최근 개인 유튜브 채널 활동을 잠시 중단했다. 채널 개설 약 10개월 만에 휴식기를 알린 그는 "잠시 쉬는 시간을 가지러 가보겠다"며 "온전히 제가 쉬는 게 아니라 재정비 시간이고 다시 돌아올 수 있도록 하겠다"고 전했다.이소정 텐아시아 기자 forusojung@tenasia.co.kr