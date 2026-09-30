방탄소년단 RM / 사진=빅히트 뮤직

그룹 방탄소년단 RM이 수집한 미술품 약 140점이 미국 샌프란시스코 현대미술관(SFMOMA)에 전시된다.특별전 'RM x SFMOMA: Between You and Me'이 다음 달 3일(이하 현지시간)부터 2027년 2월 7일까지 열린다. RM의 개인 소장품을 미술관에서 공개하는 첫 전시이자, SFMOMA가 설립 이후 처음 진행하는 K팝 아티스트와의 협업이다. 이번 협업은 RM의 미술 취향과 현대미술에 대한 지속적인 관심을 지켜본 SFMOMA의 제안으로 시작됐다.RM은 소속사 빅히트 뮤직을 통해 "제 이름을 걸고 처음으로 수집을 나누는 자리다. 한 사람이 오랜 시간 모은 컬렉션만큼 그 사람을 솔직하게 보여주는 것도 드물다고 생각한다. 그런 의미에서 이번 전시는 꽤 긴 자기소개가 될 것 같다"라고 밝혔다. 이어 "제 컬렉션에는 한국 근현대 작가들의 작품이 많다. 한국 밖에서는 아직 낯선 이름도 있을 텐데 조금 더 나은 관점과 감각을 보태고 싶은 마음으로 수집해왔고, 그 과정이 이번 전시로 이어졌다"라고 전했다.전시는 시대와 문화권이 다른 작가들이 자연과 기억, 인간의 존재라는 주제를 어떻게 다뤘는지 살펴본다. 도자기와 서예, 회화, 조각 등 다양한 작품을 통해 6세기부터 현재까지의 한국 미술도 조명한다.전시에는 RM의 소장품과 SFMOMA의 컬렉션을 합쳐 약 180점이 출품된다. 이 가운데 RM이 수집한 작품은 약 140점이다. RM은 SFMOMA의 아메리카 카스티요, 김효은 공동 큐레이터와 작품을 고르고 전시를 기획했다. 한국어와 영어로 전시 글과 작품 설명을 직접 썼으며, 두 언어로 오디오 가이드도 녹음했다. 전시장에서 재생되는 음악도 그가 선정했다.크리스토퍼 베드포드 SFMOMA 관장은 "이번 기획은 예술을 둘러싼 글로벌 대화를 확장하고자 하는 SFMOMA의 방향성과 밀접하게 맞닿아 있다. 미술관에 새로운 목소리를 위한 공간을 마련하는 동시에 RM을 통해 현대미술과 한국 미술을 접한 관람객들을 이곳으로 초대한다"라고 설명했다.김지원 텐아시아 기자 one@tenasia.co.kr