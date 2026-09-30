그룹 엔하이픈 / 사진제공=빌리프랩

그룹 엔하이픈(ENHYPEN)의 미니 8집 'THE SIN : BLISS'가 미국 빌보드 메인 앨범 차트에 5주 연속 이름을 올렸다.29일(현지시간) 빌보드가 발표한 최신 차트에 따르면 'THE SIN : BLISS'는 '빌보드 200'에서 196위를 기록했다. 이 앨범은 지난 9월 차트에 1위로 진입해 엔하이픈에게 처음으로 '빌보드 200' 정상을 안겼다.세부 앨범 차트에도 이름을 올렸다. 'THE SIN : BLISS'는 이번 주 '월드 앨범' 4위, '톱 앨범 세일즈' 15위를 기록했다.지난 8월 발매된 'THE SIN : BLISS'는 외부의 압박에서 벗어나려는 과정에서도 함께하는 것 자체에서 행복을 발견하는 연인의 이야기를 담은 앨범이다. 한터차트 기준 초동 판매량 209만 장을 넘기며 엔하이픈의 다섯 번째 초동 200만 장 이상 앨범이 됐다.엔하이픈은 현재 'ENHYPEN WORLD TOUR 'BLOOD SAGA''를 진행 중이다. 오는 10월 마카오에서 투어를 재개한 뒤 12월부터 내년 2월까지 일본 4대 돔을 돌며, 내년 3월까지 아시아와 유럽에서 공연을 이어간다.윤예진 텐아시아 기자 cristyyoun@tenasia.co.kr