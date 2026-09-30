박미선이 건강 상태를 밝혔다. / 사진=이성미 유튜브

박미선이 건강 상태를 밝혔다. / 사진=이성미 유튜브

이봉원과 결혼한 방송인 박미선이 유방암 투병 이후에도 정기적으로 검사를 받으며 건강을 관리하고 있다고 밝혔다.지난 29일 유튜브 채널 '이성미의 나는 꼰대다'에는 박미선과 이홍렬이 출연했다. 이날 박미선은 치료 과정부터 현재 건강 상태까지 직접 이야기했다.이성미가 "미선이를 궁금해하는 분들이 많다. 진짜 다 나았냐고 한다"고 묻자 박미선은 '완치'라는 표현에 조심스러운 입장을 보였다. 박미선은 "제일 곤란한 질문이 '이제 완치되신 거죠?'다"라며 "사실 완치가 아니라 계속 검사받으면서 관리를 잘해야 하는 것"이라고 말했다.현재는 6개월마다 정기 검사를 받고 있다고 했다. 박미선은 "수치는 아프기 전보다 훨씬 좋아졌다. 6개월에 한 번씩 뼈 검사랑 전신 스캔을 한다"고 설명했다.건강 상태가 좋아졌지만 검사 결과를 기다리는 순간만큼은 여전히 긴장된다고. 그는 "컨디션이 좋아서 괜찮을 줄 알면서도 검사 결과를 들으러 갈 때마다 떨린다"며 의사에게 좋은 결과를 들으면 "아, 6개월 또 살 수 있겠구나"라는 생각이 든다고 털어놨다.투병 사실이 알려진 뒤 주변의 걱정이 커진 것에 대한 생각도 밝혔다. 박미선은 "'암 환자'라는 프레임에 딱 집어넣어서 '이거 하면 안 되고 저것도 안 되고'라고 하신다"며 "걱정해주는 마음은 고맙지만 일상에서 조심스럽게 행동해야 할 때가 많다"고 이야기했다.오히려 자신의 모습을 통해 다른 환자들에게 힘을 주고 싶다는 바람도 전했다. 그는 "안 아팠던 때로 돌아갈 수는 없다"면서도 "아프신 분들이 나를 보고 '나도 운동하고 열심히 하면 건강해질 수 있겠구나' 생각할 수 있는 롤모델이 되려고 한다"고 말했다.방송 활동을 전면 중단했던 이유도 설명했다. 박미선은 "방송인 중에 아무도 모르게 치료받고 지나가는 분들도 있다. 나도 그렇게 하고 싶었다"라며 "림프절 전이가 발견돼 활동을 중단하고 치료에 전념할 수밖에 없었다"고 밝혔다.약 1년간 항암 치료를 받은 뒤에는 예상보다 일찍 대중 앞에 모습을 보이게 됐다고 했다. 박미선은 "머리카락이 좀 더 자란 뒤 복귀하고 싶었지만 자신이 사망했다는 가짜뉴스까지 퍼지면서 복귀 시기를 앞당겼다"라며 웃어 보였다.정세윤 텐아시아 기자 yoon@tenasia.co.kr