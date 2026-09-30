한국예술종합학교에 진학한 무용수 김종철이 배우로 활동 영역을 넓힌다./사진제공=333

한국예술종합학교에 진학한 무용수 김종철이 배우로 활동 영역을 넓힌다./사진제공=333

한국예술종합학교에 진학한 무용수 김종철이 배우로 활동 영역을 넓힌다.'소년일기'는 소년원 교사 지민(이규형 분)과 소년원에 수감된 열일곱 살 소년 강준(윤재찬 분)이 '일기'를 매개로 만나면서 펼쳐지는 휴먼 드라마다. 제17회 전주프로젝트에서 전주영화제작소상과 SM엔터테인먼트상을 받았으며, 2026년 영화진흥위원회 독립예술영화 제작지원작으로 선정됐다.김종철은 극 중 보이스피싱 사기 범죄로 소년원에 수감된 유성 역을 맡는다. 유성은 범죄를 저질렀지만 능청스럽고 유쾌한 성격을 지닌 인물이다. 김종철은 밝은 에너지와 자연스러운 연기를 바탕으로 캐릭터를 소화할 예정이다.김종철은 2024년 '스테이지 파이터'에 출연해 최종 4위를 기록했다. 당시 무용 실력뿐 아니라 배우 변우석을 닮은 외모로 주목받으며 '무용계 변우석'이라는 별명을 얻었다.이후 유승호, 손호준, 이새롬, 서가영 등이 소속된 배우 전문 매니지먼트사 333과 전속계약을 체결하며 연기 활동을 본격화했다. 첫 스크린 출연작으로 '소년일기'를 선택한 만큼 무용 서바이벌에서 보여준 모습과는 또 다른 행보를 이어가게 됐다.김종철이 출연하는 영화 '소년일기'는 내년 하반기 개봉 예정이다.이소정 텐아시아 기자 forusojung@tenasia.co.kr