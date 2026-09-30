배우 김지원이 과거 아이돌 데뷔를 준비했던 경험을 털어놨다./사진=텐아시아DB

배우 김지원이 과거 아이돌 데뷔를 준비했던 경험을 털어놨다./사진=웹예능 '살롱드립' 캡처

배우 김지원이 과거 아이돌 데뷔를 준비했던 경험을 털어놨다.지난 29일 공개된 웹예능 TEO '살롱드립' 157회에는 드라마 '닥터X : 하얀 마피아의 시대'에 출연하는 배우 이정은과 김지원이 게스트로 등장했다.MC 장도연은 김지원에게 평소 춤추는 것을 좋아하는지 물었다. 김지원은 "어렸을 때 춤을 좀 배웠다"고 답했고, 이를 듣던 이정은은 "아이돌을 준비했었다"고 덧붙였다. 김지원은 "실제로 아이돌 준비를 잠깐 했다. 연습생 때 춤을 췄다"며 과거를 떠올렸다. 이어 "데뷔를 못 한 데는 이유가 있다. 여러 방면으로 좀 아쉽지 않았나"라고 너스레를 떨어 웃음을 자아냈다.장도연은 김지원의 연습생 시절 일화도 언급했다. 그는 "'비욘세는 되는데 왜 나는 안 돼?'라고 했다는 이야기를 봤다"며 당시 뜻대로 되지 않았던 일이 있었던 것 같다고 말했다. 예상치 못한 과거 발언이 소환되자 김지원은 당황한 반응을 보였다. 이정은은 김지원이 촬영 현장에서도 자주 노래를 부른다고 전했다. 그는 "실제로 현장에서 노래를 엄청나게 부른다. 계속 흥얼거리고 있다"고 이야기했다.김지원은 노래가 체력 상태를 보여주는 일종의 신호라고 설명했다. 그는 "가창력이 있어야 하는 건 아니다. 진이 좀 빠질 때 노동요가 필요하다"며 "내가 노래를 부르기 시작하면 '많이 지쳤다'는 뜻"이라고 말했다. 이어 "수술 장면이 많아서 촬영장에서 10시간씩 서 있기도 했다. 그런 장면이 계속되다 보니 자꾸 처졌다"며 "혼자 계속 노래를 부르고 선배님들과 같이 놀았던 게 힘이 많이 됐다"고 촬영 당시를 돌아봤다. 평소 부르는 곡에 대해서는 "유행하는 노래를 부른다. 키키 분들 노래도 부르고 이것저것 많이 불렀다"고 덧붙였다.이소정 텐아시아 기자 forusojung@tenasia.co.kr