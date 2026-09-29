사진=이민정 유튜브

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배우 이민정이 홍조와 얇은 피부 고민을 털어놓으며 피부과 시술 후기를 공개했다.29일 유튜브 채널 '이민정 MJ'에는 '딱 1년에 한 번 제대로 관리한다는 이민정의 일주일 (+피부관리, 마사지, 쇼핑, 힐링)'이라는 제목의 영상이 게재됐다.이날 이민정은 바쁜 일정을 마친 뒤 자신을 위한 힐링 주간을 보냈다. 그는 "드라마 작품이 끝나거나 큰일이 끝났을 때 나에게 선물을 주는 의미로 뭘 하는 스타일"이라며 "지친 나를 위한 힐링 주간을 마련했다"고 밝혔다.첫 코스는 피부과였다. 이민정은 클렌징을 마친 민낯으로 의료진과 피부 상태를 확인했다. 그는 "제 피부의 문제점은 약간의 홍조와 얇은 피부"라며 "센 레이저를 못 하는 편"이라고 설명했다.피부 자극에 대한 부담도 솔직하게 언급했다. 이민정은 "많이 하면 성이 나는 피부라 수분과 진정 케어를 많이 받는 편"이라고 말했다. 평소 강도 높은 시술보다 진정과 보습 중심의 관리를 해왔다는 이야기다.이민정은 "좋은 거 한번 받아보겠다"며 리프팅을 위한 시술과 홍조 관리를 위한 레이저 등을 받았다. 리프팅 시술애 대해 그는 "고주파와 전기에너지로 얼굴이 운동되는 느낌"이라고 자신의 체감을 전했다.시술을 마친 뒤에는 카메라 앞에서 꾸밈없는 모습을 드러냈다. 이민정은 "피부과 시술 후라 몰골이 심하다"며 얼굴 일부만 공개해 웃음을 자아냈다. 다만 거울로 피부를 확인한 그는 "피부가 광이 나나. 수분을 머금은 건 확실하다"고 만족감을 나타냈다.이민정은 피부과를 자주 찾는 편은 아니라고도 밝혔다. 일정한 간격으로 관리하면 좋다는 설명을 들었지만 "올해 처음 간다"고 털어놨다. 시술 비용을 두고는 "한 번 받는데 가격이 싸진 않다"고 현실적인 반응을 보였다.한편 이민정은 배우 이병헌과 2013년 결혼, 슬하에 1남 1녀를 두고 있다.김은정 텐아시아 기자 eun@tenasia.co.kr