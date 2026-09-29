딸 민서 양을 한국예술종합학교에 합격시킨 박명수가 무용 입시생을 둔 아버지에게 경험에서 나온 현실적인 조언을 건넸다./ 사진=텐아시아 DB

딸 민서 양을 한국예술종합학교에 합격시킨 박명수가 무용 입시생을 둔 아버지에게 경험에서 나온 현실적인 조언을 건넸다. / 사진=SNS

딸 민서 양을 한국예술종합학교에 합격시킨 박명수가 무용 입시생을 둔 아버지에게 경험에서 나온 현실적인 조언을 건넸다.29일 방송된 KBS Cool FM '박명수의 라디오쇼'에서는 김태진과 함께하는 '모발모발 퀴즈쇼'가 진행됐다.이날 한 청취자는 무용 입시를 준비하는 고등학교 3학년 딸을 따라 자신도 강제로 다이어트하고 있다는 사연을 보냈다. 그는 "혼자는 못 먹겠더라. 딸아 너는 아빠의 마음을 알고 있니"라고 털어놨다.최근까지 딸의 무용 입시를 지켜본 박명수의 답은 의외로 단호했다. 그는 "딸은 딸이고 나는 나다. 딸이 무용하는 거지 내가 무용하는 건 아니지 않나"라고 말했다. 이어 "사랑하는 자식 뒷바라지도 체력이 돼야 할 수 있다"며 "몰래 먹고 숨어서 먹고 좋은 거 먹어야 한다. 입시철에는 내 몸부터 챙겨야 한다"고 조언했다.자녀를 위해 부모까지 무리할 필요는 없다는 의미다. 앞서 박명수 역시 오랜 기간 무용을 해온 딸 민서 양의 입시를 함께 치렀다.민서 양은 최근 한국예술종합학교 무용원 창작과에 합격했다. 박명수의 아내 한수민은 지난 26일 SNS를 통해 "우리 민서가 가장 원하는 대학에 입학했다"고 직접 소식을 전했다.민서 양은 초등학교 4학년 때부터 약 9년간 무용을 해왔다. 예원학교와 선화예술고등학교를 거쳤으며, 한수민에 따르면 재학 기간 장학금을 한 번도 놓치지 않았다.한수민은 "초등학교 4학년 때부터 9년간 쉼 없이 열심히 노력했던 결실"이라며 딸의 합격을 축하했다.이날 박명수는 자녀를 걱정하는 부모의 마음에도 공감했다. 김태진과 이야기를 나누던 중 "아비의 마음은 똑같은 것 같다"고 말했다.박명수는 2008년 8세 연하 의사 한수민과 결혼해 슬하에 딸 민서 양을 두고 있다.김세아 텐아시아 기자 haesmik@tenasia.co.kr