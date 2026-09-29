사진=유튜브 '살롱드립'

사진=유튜브 '살롱드립'

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'살롱드립' 배우 김지원이 아이돌 데뷔를 준비했던 과거를 솔직하게 밝혔다.29일 유튜브 채널 'TEO 테오'의 '살롱드립'에는 배우 김지원, 이정은이 출연했다.이날 김지원과 이정은은 작품과 춤, 노래를 주제로 대화를 나눴다. 장도연이 김지원에게 춤추는 것을 좋아하는지 묻자 김지원은 "저는 춤을 어렸을 때는 좀 배웠었다"고 답했다.이정은은 김지원의 반전 이력을 꺼냈다. 그는 "실제로 아이돌 준비를 잠깐 하지 않았나"라고 말했고, 김지원은 아이돌 연습생 생활을 했던 사실을 인정했다. 김지원은 "연습생 때는 춤을 했었는데, 데뷔 못한 데는 이유가 있지 않나"라며 민망한 미소를 보였다.장도연은 어떤 부분이 아쉬웠는지 물었다. 김지원은 "여러 방면으로 좀 아쉽지 않았나"라고 답해 웃음을 안겼다. 현재 배우로서 독보적인 존재감을 보여주고 있는 김지원이지만, 아이돌 데뷔의 문턱은 넘지 못했다는 솔직한 고백이었다.장도연은 김지원의 연습생 시절 일화도 공개했다. 그는 "귀여운 썰이 하나 있다"며 김지원이 과거 "'비욘세는 되는데 왜 나는 안 돼?'라고 했다더라"고 말했다. 김지원은 쑥스러운 듯 웃었고, 장도연은 마음처럼 되지 않았던 어린 시절의 귀여운 에피소드라고 덧붙였다.아이돌의 꿈을 접은 뒤에도 김지원의 K팝 사랑은 이어지고 있었다. 이정은은 "노래는 촬영 현장에서 엄청나게 부른다. 계속 흥얼거린다"고 증언했다. 김지원은 자신의 가창력을 뽐내기 위해 부르는 것은 아니라고 선을 그었다.그는 "진이 좀 빠질 때 노동요가 필요하다. 제가 노래를 부르기 시작하면 많이 지쳤다는 뜻"이라고 설명했다. 함께 촬영한 메디컬 드라마에는 수술 장면이 많았고, 오랜 시간 서서 촬영하다 보면 체력이 떨어졌다는 것. 김지원은 "노동요로 텐션을 올리면 힘이 된다"고 전했다.김지원은 가수 콘서트를 즐겨 찾는다고도 밝혔다. 그는 19~20살 무렵 빅뱅 대성과 드라마 '왓츠 업'에서 호흡을 맞춘 인연으로 최근 콘서트에 초대받았다고 전했다. 에스파 콘서트는 같은 숍을 이용하는 인연으로, 제니 콘서트는 숍 선생님의 연결로 방문했다며 다양한 가수들의 무대를 즐겼다고 밝혔다.김은정 텐아시아 기자 eun@tenasia.co.kr