사진 = '엔조이커플' 유튜브 채널 캡처

사진 = '엔조이커플' 유튜브 채널 캡처

유튜버 손민수와 임라라 부부가 쌍둥이 남매 강이와 단이를 육아하는 일상 속에서 아들 강이가 첫 걸음마에 성공하는 감동적인 순간을 맞이했다.손민수와 임라라 부부가 운영하는 유튜브 채널 '엔조이커플'에서는 '드디어 첫 걸음마 순간!😭 극F 엄마아빠의 찐반응!!'이라는 제목의 영상이 올라왔다.영상에서 임라라와 손민수 부부는 아이들의 식사 수발부터 옷 갈아입히기, 놀아주기까지 바쁜 육아 일상을 공개하며 초보 부모의 현실적인 고충을 나눴다.부부는 다가오는 돌잔치 준비로 인한 피로와 부모로서 느끼는 책임감을 터놓고 나누며 서로에게 따뜻한 격려를 건넸다. 이 와중에 성장 속도가 조금씩 다른 쌍둥이 남매의 신기한 변화가 눈길을 사로잡았다.식사를 마친 후 임라라와 손민수는 기어가기 시작한 딸 단이의 모습에 감격을 감추지 못했다. 아들 강이에 비해 발달이 약간 늦었던 단이가 두 발로 홀로 서기 위해 애쓰는 광경이 펼쳐졌다. 옷 정리를 하던 손민수는 "애들 옷이 내 옷보다 많다"라고 언급했다.이에 임라라는 "애기들은 하루하루 부쩍부쩍 크지 않냐, 매일매일 달라져서 매일매일이 너무너무 소중한 추억이다"라고 답변했다. 임라라는 "저는 옷을 사는 게 아니라 평소에 추억을 사는 것이며 아기 옷은 추억이다"라고 덧붙여 웃음을 안겼다.육아 일상이 이어지던 중 아들 강이가 연습을 마치고 소파에서 손을 뗀 채 스스로 두 발을 내디뎌 아빠 쪽으로 걸어왔다. 현장은 부부의 환호성과 비명으로 가득 찼다.손민수는 "강이 걸었다"며 "강아 가자, 그 한 번의 감정을 기억해라, 감동이다 감동"이라고 소리쳤다. 임라라는 "나 솔직히 AI 보는 줄 알았다, 어떻게 이렇게 잘 걸어"라고 감탄을 금치 못했다.눈시울을 붉힌 손민수는 "내가 하버드 보내려고 했는데 올림픽으로 가야 하는 태릉으로 가야 하나"라고 말하며 스포츠 스타로 육성하겠다는 의욕을 내비쳤다. 강이의 걸음마가 지속되자 임라라는 아이를 품에 안고 "기분이 이상하다"며 다 컸다"라고 뭉클해했다.손민수는 "축구하러 가자"라고 재차 환호했다. 임라라는 "강이가 신체적인 발달이 빠른 편이고 이가 나거나 공감하고 말을 알아듣고 모방하는 건 단이가 훨씬 잘한다"며 "강이가 이렇게 걸으면 단이가 빨리 따라한다"라고 다르게 자라나는 남매의 성장에 신기함을 표했다.임채령 텐아시아 기자 syjj426@tenasia.co.kr