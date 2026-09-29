아스트로 차은우가 가을 등산 함께 가고 싶은 남자 가수 1위를 차지했다./사진=텐아시아DB

아스트로 차은우가 가을 등산 함께 가고 싶은 남자 가수 1위를 차지했다.텐아시아는 지난 21일부터 26일까지 '가을 등산 함께 가고 싶은 남자 가수는?'이라는 주제로 투표를 진행했다.1위는 차은우가 뽑혔다. 현재 군 복무 중인 그는 새 드라마 '서라벌 나이프' 출연을 검토하고 있다. 소속사 판타지오는 출연설과 관련해 "검토 중인 작품 중 하나"라고 밝혔다. 차은우는 지난해 7월 현역으로 입대했으며 내년 1월 27일 전역을 앞두고 있다. 차은우는 입대 전 촬영을 마친 영화 '퍼스트 라이드'를 통해 스크린에서 관객들과 만났으며, 올해 공개된 드라마 '원더풀스'에도 출연했다.2위는 더보이즈 주연이 올랐다. 그는 지난달 에이스팩토리와 전속계약을 체결하며 배우 활동을 예고했다. 그룹 활동과 함께 연기로 활동 영역을 넓힐 예정이다. 더보이즈는 최근 상연, 제이콥, 영훈, 현재, 주연, 케빈, 큐, 선우, 에릭 등 9인이 세븐에잇레코즈와 그룹 활동 계약을 맺고 완전체 활동을 이어가기로 했다.3위는 더보이즈 에릭이 차지했다. 그는 지난 6월 상하이를 시작으로 베이징과 칭다오까지 중국 3개 도시에서 단독 팬미팅 '이터니티'를 열고 현지 팬들과 만났다. 지난 8월에는 그리드엔터테인먼트와 전속계약을 체결하고 음악을 비롯한 다양한 분야에서 개인 활동에 나선다. 더보이즈 멤버로서 단체 활동도 병행한다.현재 탑텐 텐아시아 홈페이지에서는 '단풍 구경 같이 가고 싶은 여자 가수는?', '단풍 구경 같이 가고 싶은 남자 가수는?', '단풍 구경 같이 가고 싶은 여자 트로트 가수는?', '단풍 구경 같이 가고 싶은 남자 트로트 가수는?'이라는 주제로 투표를 진행하고 있다.이소정 텐아시아 기자 forusojung@tenasia.co.kr