사진=황보라 유튜브

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배우 황보라가 친정어머니의 황혼육아를 걱정하는 반응에 직접 입장을 밝혔다.29일 유튜브 채널 '황보라 보라이어티'에는 '시장 한복판서 떼쓰고 주저앉는 아들 훈육에 고단했던.. 황보라의 추석 연휴'라는 제목의 영상이 게재됐다.이날 황보라는 친정어머니, 아들 우인 군과 함께 추석 장을 보기 위해 시장을 찾았다. 사람들로 붐비는 시장에서 어린 아들을 돌보며 장을 보는 일은 쉽지 않았다. 황보라는 결국 "명절 음식 하나도 못 샀다"고 털어놨다. 꽃게와 도라지 등을 산 뒤 가족은 체력을 보충하기 위해 카페로 향했다.황보라는 어머니와 차를 마시던 중 자신을 향한 육아 관련 댓글을 언급했다. 앞서 일부 시청자들은 황보라의 어머니가 손주 육아를 돕는 모습을 두고 "황혼육아 시키지 마세요", "차라리 시터를 쓰는 게 낫다", "어머니를 쉬게 해드려야 한다"는 걱정 섞인 반응을 보냈다.황보라는 자신도 어머니에게 육아 도우미를 쓰자고 수차례 제안했다고 밝혔다. 그는 "우리도 이모님 쓰자고 그러는데 엄마가 절대 안 된대"라고 말했다. 어머니가 다른 사람에게 손주를 맡기는 것을 원하지 않아 직접 돌봄을 이어가고 있다는 설명이다.황보라의 어머니도 솔직한 속내를 전했다. 그는 "나는 우리 우인이보다 우인이 할배가 더 힘들다. 밥상 차리는 게 힘들다"고 말해 웃음을 안겼다. 손주 우인 군을 돌보는 일만큼은 힘든 일로 여기지 않는다는 반응이었다.황보라는 어머니가 평소 "우인이 저거 없으면 우리 어찌 될 뻔했노"라고 말한다고 전했다. 우인 군이 할머니에게는 '보물 같은 존재'라고 표현하며 손주를 향한 깊은 애정과 자발적인 돌봄 의지가 함께 드러냈다.황보라는 어머니의 건강을 걱정해준 시청자들에게 감사한 마음도 전했다. 그는 "견디기 힘든 순간도 수없이 있지만 우인이 옆에 할머니가 있듯 엄마 옆에는 제가 있다"며 "제가 책임지고 엄마를 지키려고 한다"고 강조했다.또한 "기쁜 마음으로 도와주시지만 저도 최대한 푹 쉬실 수 있게 잘 챙겨드리고 있다. 다들 걱정해주셔서 감사하다"고 덧붙였다. 황보라는 어머니에게 육아를 일방적으로 맡기는 것이 아니라, 곁에서 함께 돌보고 충분한 휴식을 챙기겠다는 뜻을 분명히 했다.김은정 텐아시아 기자 eun@tenasia.co.kr