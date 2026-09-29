사진=고소영 유튜브

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배우 고소영이 결혼 16년 차 장동건과의 서로 다른 일상을 솔직하게 꺼냈다.29일 유튜브 채널 '고소영'에는 '천하의 고소영이 한수 접는 새언니와 달콤살벌 데이트(600평 다이소, 친오빠 실물)'이라는 제목의 영상이 게재됐다.이날 고소영은 친오빠의 아내와 쇼핑과 식사를 즐기며 남편 장동건을 둘러싼 이야기를 나눴다. 새언니는 최근 장동건이 출연한 콘텐츠를 재미있게 봤다며 "두 분은 하트 뿅뿅이 있다. 만날 때마다 느끼는데 거기서도 있더라"고 말했다.고소영은 예상 밖의 반응을 내놨다. 그는 "정말 잘못 보는 것 같다"며 "그게 설레는 게 아니고 어색해하는 거다"고 선을 그어 웃음을 안겼다. 새언니는 "눈에 하트가 가끔 있다"고 맞섰지만, 고소영은 장난스러운 반응을 이어갔다.두 사람의 노래방 취향도 극명하게 달랐다. 고소영은 시아버지의 노래 실력에 대해 "진짜 잘하신다. 음반을 내셔야 될 정도"라고 감탄했다. 반면 자신은 노래를 잘하지 못해도 신나는 곡을 부르며 춤추는 스타일이라고 밝혔다.장동건의 선곡은 고소영의 흥을 꺾는다고. 고소영은 장동건이 '어느 60대 노부부 이야기' 같은 잔잔한 곡을 부른다며 "나는 하품하다가 '집에 가자. 제발 가자'고 한다"고 털어놨다. 각기 다른 분위기의 선곡이 노래방에서도 그대로 드러난 셈.제작진이 장동건과 취향이 잘 맞는 부분을 묻자 고소영은 잠시 생각한 뒤 "별로 없는데. 곱창?"이라고 답했다. 그는 "서로 다른 취미가 있고 성격이 달라서 연애할 때는 그게 매력적으로 느껴졌다"면서도 "같이 살다 보니까"라고 말끝을 흐렸다.고소영은 "우리 MBTI도 네 개가 다 다르다. 나는 ENTJ고 신랑은 ISFP다. 하나도 안 맞는다"고 밝혔다. 새언니가 "그런데 두 분이 이상하게 잘 어우러진다"고 하자, 고소영은 "서로 맞추면서 사는 거지"라고 담담하게 정리했다.한편 고소영과 장동건은 2010년 결혼해 1남 1녀를 두고 있다.김은정 텐아시아 기자 eun@tenasia.co.kr