사진=SBS '틈만나면'

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'틈만나면' 배우 변요한이 소녀시대 출신 배우 티파니 영과 가족만 참석한 소규모 결혼식을 올린 사실을 밝혔다.29일 방송된 SBS '틈만나면,'에는 변요한과 노재원이 게스트로 출연했다. 두 사람은 유재석, 유연석과 함께 인천을 찾아 시민들에게 특별한 시간을 선물했다.이날 유재석은 최근 티파니 영과 법적 부부가 된 변요한을 반갑게 맞았다. 유재석은 "결혼식 왜 안 불렀냐"고 서운함을 드러냈다. 변요한은 유재석의 말을 듣고 가족끼리 조용하게 식을 치렀다고 설명했다.변요한은 "가족끼리 조용히 했다"며 "안 그래도 재석 형이 문자로 '결혼 축하한다. 결혼식 하면 꼭 초대해라' 하셨는데 가족끼리만 조용하게 했다"고 밝혔다. 친한 동료들에게도 알리지 않고 가까운 가족만 초대한 결혼식이었다.유재석은 "진짜 가족들만 딱 불러서 한 거지?"라고 재차 물었다. 변요한은 "그럼 가짜 가족이겠어요?"라고 받아쳐 웃음을 자아냈다. 유재석은 최근 연예계에서 가족 중심의 소규모 결혼식이 이어지고 있다며 "김종국부터 시작해서 '비밀 결혼'이 유행"이라고 말하기도 했다.변요한은 결혼식 후 떠난 신혼여행 이야기도 공개했다. 그는 "'틈만나면' 출연을 위해 어제 한국에 왔다"며 늦게 신혼여행을 다녀왔다고 전했다. 여행지로는 하와이와 샌프란시스코를 꼽았다.변요한은 "하와이 갔다가 아내 고향이 샌프란시스코여서 거기도 갔다 왔다"고 말했다. 하와이에서 휴식을 보낸 뒤 티파니 영의 고향까지 함께 찾으며 신혼여행을 즐긴 셈이다. 여행이 어땠는지 묻자 그는 "진짜 좋았다"고 짧고도 확실한 만족감을 드러냈다.유재석은 "고맙다"며 변요한이 신혼여행 일정을 마치고 프로그램에 출연한 것에 감사함을 표했다. 변요한은 "'틈만나면' 아니었으면 안 왔다"고 너스레를 떨어 유쾌한 분위기를 만들었다.한편 변요한과 티파니 영은 지난 2월 혼인신고를 하며 부부가 됐다.김은정 텐아시아 기자 eun@tenasia.co.kr