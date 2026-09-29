사진 = 손담비 인스타그램

사진 = 손담비 인스타그램

사진 = 손담비 인스타그램

사진 = 손담비 인스타그램

가수 겸 배우 손담비가 짧아진 헤어스타일과 캐주얼한 차림으로 최근 일상을 공개했다.손담비는 최근 자신의 인스타그램에 "요즘.zip 🤎잘 먹고 잘 입고 잘 지내는 중🫣♥️"이라는 멘트를 남기며 사진을 올렸다.공개된 사진 속 손담비는 짧게 자른 단발머리를 자연스럽게 넘긴 채 회갈색 계열의 니트와 아이보리 팬츠를 입고 카메라를 향해 미소 짓고 있다. 한 손을 바지 주머니에 넣고 몸을 살짝 돌린 포즈에서는 군더더기 없이 길게 떨어지는 팬츠 실루엣이 돋보였다.이어진 사진에서 손담비는 같은 옷차림으로 벽에 가까이 선 채 어깨 너머로 카메라를 바라보며 환하게 웃었다. 몸을 옆으로 돌린 자세와 짧게 떨어지는 단발 헤어가 얼굴선을 또렷하게 드러냈고 등에 멘 브라운 백까지 자연스럽게 이어지며 편안하면서도 세련된 데일리 스타일을 완성했다.또 다른 사진에서 손담비는 선글라스를 머리 위에 올린 채 이동하는 순간을 옆모습으로 남겼다. 턱선 부근에서 가볍게 끝나는 단발머리와 작은 귀걸이가 가까이에서 눈에 들어오며 어깨에 멘 브라운 백에는 화이트 컬러의 로고 장식이 더해져 앞선 사진보다 가방의 디테일도 선명하게 드러났다.마지막 사진에서 손담비는 벽 앞에서 다리를 넓게 벌리고 상체를 옆으로 기울인 채 밝게 웃고 있다. 브이넥으로 떨어지는 니트에 목걸이를 더했고 아이보리 팬츠와 레드 슈즈를 그대로 매치해 앞선 사진에서 보여준 스타일링을 전신으로 선명하게 보여줬다. 정적인 포즈보다 몸을 크게 움직이며 웃는 모습이 담기면서 손담비가 직접 적은 "잘 먹고 잘 입고 잘 지내는 중"이라는 짧은 근황과도 자연스럽게 맞닿았다.이를 본 팬들은 "언니 너무 아름다우세요", "단발머리 넘 예뻐요", "너무 예뻐", "예뻐요", "진짜 행복하세요", "귀여우세요" 등의 댓글을 달았다.최근 손담비는 SNS와 개인 채널을 통해 패션과 일상 콘텐츠를 꾸준히 공개하는 한편 약 7년 만의 연기 활동 재개도 예고했다.2019년 KBS2 '동백꽃 필 무렵'에서 향미 역을 맡은 이후 드라마 출연이 뜸했던 손담비는 최근 숏폼 드라마 촬영 소식을 전하며 다시 연기 현장에 나설 준비를 하고 있다.한편 1983년생으로 43세인 손담비는 한 방송을 통해 만삭일 때 67kg이었다가 46kg까지 감량했다고 밝힌 바 있다. 손담비는 2022년 전 스피드스케이팅 국가대표 이규혁과 결혼했다. 슬하에 1녀를 두고 있다.임채령 텐아시아 기자 syjj426@tenasia.co.kr