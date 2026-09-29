사진 = 뷔 인스타그램

사진 = 뷔 인스타그램

사진 = 뷔 인스타그램

사진 = 뷔 인스타그램

방탄소년단(BTS) 뷔가 새로운 헤드폰 캠페인을 공개했다.뷔는 최근 자신의 인스타그램에 브랜드 명이 단긴 멘트를 남기며 사진을 올렸다.공개된 사진 속 뷔는 밝은 브라운 컬러의 헤어에 실버와 화이트가 어우러진 오버이어 헤드폰을 착용하고 카메라를 정면으로 바라보고 있다. 목을 높게 감싸는 화이트 의상은 얼굴만 선명하게 드러내며 시선을 집중시켰고 이마 위로 자연스럽게 내려온 앞머리와 또렷한 눈매가 어두운 배경과 강한 대비를 이뤘다.이어진 사진에서 뷔는 같은 화이트 하이넥 재킷에 짙은 컬러의 와이드 팬츠를 매치해 전신 스타일링을 선보였다. 양팔을 좌우로 길게 펼친 채 한쪽을 바라보는 동작이 넉넉한 재킷의 실루엣과 자연스럽게 이어졌으며 넓게 떨어지는 팬츠까지 더해져 여유 있는 형태가 강조됐다.또 다른 사진에서 뷔는 짙은 그린 계열의 오버사이즈 재킷과 헤드폰을 착용한 채 몸을 옆으로 돌리고 얼굴은 카메라 쪽으로 향했다. 한쪽으로 가볍게 넘긴 브라운 헤어가 얼굴선을 드러냈으며 어두운 배경 속 헤드폰과 재킷의 묵직한 색감이 앞선 화이트 스타일링과 상반된 인상을 만들었다.마지막 사진에서 뷔는 같은 그린 재킷 안에 화이트 이너를 받쳐 입고 블랙 와이드 팬츠와 헤드폰을 매치했다. 한쪽 팔을 앞으로 뻗고 다리를 교차하듯 움직이는 순간이 전신으로 담겼으며, 넓은 품의 재킷과 팬츠가 움직임을 따라 자연스럽게 펼쳐졌다.이번 사진은 뷔가 글로벌 브랜드 앰배서더로 참여한 'Headphone (1) Pro' 캠페인과 연결된다. 뷔는 캠페인에서 헤드폰을 착용한 다양한 스타일링과 움직임을 선보이며 새로운 모습을 공개했다. 뷔는 방탄소년단의 월드투어 'ARIRANG' 활동을 이어간다.임채령 텐아시아 기자 syjj426@tenasia.co.kr