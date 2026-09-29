사진 = 애니 인스타그램

사진 = 애니 인스타그램

사진 = 애니 인스타그램

사진 = 애니 인스타그램

올데이프로젝트 멤버 이자 신세계 3세 애니가 새 앨범 발매와 맞물려 강렬한 스타일링이 담긴 새로운 사진을 공개했다.애니는 최근 자신의 인스타그램에 "all they do is..."라는 멘트를 남기며 사진을 올렸다.공개된 사진 속 애니는 블랙 민소매 의상을 입고 검은색 오토바이에 상체를 기댄 채 카메라를 바라보고 있다. 길게 늘어뜨린 브라운 헤어가 어깨와 등을 따라 자연스럽게 흘러내렸고 오토바이 핸들 위로 팔을 포갠 포즈와 짙은 아이 메이크업이 어우러져 강렬한 비주얼을 완성했다.이어진 사진에서 애니는 몸에 밀착되는 블랙 슬리브리스 톱에 실버와 블랙이 배색된 바이커 재킷을 어깨 아래로 내려 걸쳤다. 길고 풍성한 웨이브 헤어를 한쪽 어깨 앞으로 늘어뜨린 채 옆을 응시하고 있으며 가슴 아래까지 길게 떨어지는 볼드한 실버 목걸이가 블랙 의상 위에서 또렷한 포인트를 만들었다. 재킷을 자연스럽게 흘러내리게 연출하면서 어깨선이 드러나 한층 과감한 스타일을 보여줬다.또 다른 사진에서 애니는 흑백 화면 속 오토바이 옆에 자리한 채 카메라를 정면으로 바라봤다. 앞선 사진에서 선보인 바이커 재킷과 긴 헤어, 볼드한 목걸이가 그대로 이어지는 가운데 한쪽 어깨 가까이 손을 올린 포즈가 담겼으며, 낮게 내려다보는 듯한 시선과 또렷한 눈매가 사진의 강한 인상을 더했다.마지막 사진에서 애니는 바이커 재킷과 블랙 팬츠를 착용하고 검은색 오토바이에 올라앉아 옆을 바라보고 있다. 손에는 손가락 부분이 드러나는 블랙 장갑을 착용했고, 팬츠 옆선을 따라 길게 이어지는 화이트 배색과 실버 컬러의 재킷이 오토바이의 검은 차체와 대비를 이룬다. 길게 뻗은 네일과 볼륨감 있는 헤어까지 더해지면서 앞선 사진에서 보여준 바이커 스타일을 전신으로 드러냈다.이를 본 팬들은 "넘예뽀", "항상 애니를 응원합니다", "너무 예뻐", "애니 화이팅", "진짜 제일 멋져", "좋아" 등의 댓글을 달았다.애니가 속한 올데이프로젝트는 지난 28일 두 번째 EP 'CRASH'를 발매하며 약 9개월 만에 컴백했다. 컴백에 앞서 'TALK'와 'DO IT LIKE THIS' 뮤직비디오를 차례로 선공개한 데 이어 타이틀곡 'CRASH'로 본격적인 활동에 돌입했으며 애니 역시 앨범 발매 당일 서울 명동에서 열린 'CRASH' 발매 기념 팝업 행사에 참석했다.한편 애니는 지난해 6월 그룹 올데이프로젝트로 정식 데뷔했다. 2002년생인 애니는 미국 뉴욕의 콜롬비아대학교에서 미술사학과 시각예술을 전공해 졸업했다.임채령 텐아시아 기자 syjj426@tenasia.co.kr