영화진흥위원회 로고. / 사진=정다연 기자

음악 방송 등에 사용되는 조명이 모든 실내 스튜디오에 설치됐다. / 사진=정다연 기자

스튜디오 조명들은 '바톤 보드'를 활용해 높이를 자유롭게 할 수 있다. / 사진=정다연 기자

배우와 스태프들이 사용할 예정인 분장실 내부. / 사진=정다연 기자

야외 촬영장 바로 옆에 분장실과 대기실 등을 갖춘 야외촬영 지원시설이 위치했다. / 사진=정다연 기자

부산에 영화 한 편을 처음부터 끝까지 만들어낼 수 있는 대형 제작기지가 들어선다. 야외 로케이션에 강점을 가진 부산이 10년 공들임을 마치고 버추얼 프로덕션과 세트 제작·보관 시설까지 갖춘 대규모 실내 촬영 공간을 확보했다.29일 오후 2시 부산광역시 기장군 장안읍에서 부산기장촬영소 미디어데이가 열렸다. 개관을 앞두고 시설들을 소개하는 자리다. 영화진흥위원회 한상준 위원장, 장광수 사무국장, 유재천 경영 본부장, 이윤우 AI 영화기술팀장 등이 참석해 건립 경과와 운영 계획, 차별성 및 기대 효과 등을 설명했다.부산기장촬영소는 부산에서 대형 영화와 영상물을 찍을 수 있도록 제작된 '전문 제작기지'다. 기장도예촌이라는 기존 관광지 부지를 활용하면서 영화·영상 제작 인프라를 넣었다.부산은 바다·산·도심 등 로케이션 자원이 풍부해 야외 로케이션 촬영이 많이 이뤄졌다. 그러나 대형 실내 스튜디오가 부족해 실내에서 세트를 만들어 찍어야 할 경우 수도권으로 이동해 촬영할 수밖에 없는 환경이었다.이번 부산기장촬영소 건립의 가장 큰 목적은 부산에서 야외 로케이션부터 대규모 실내 촬영까지 이어갈 수 있도록 제작 인프라를 갖추는 것이다. 부산시도 해당 시설이 제작사의 부산 촬영을 활성화하고 지역 영화산업 생태계를 키우는 역할을 할 것으로 보고 있다.기장촬영소의 총건립비는 건축비 660억 원을 포함해 853억 원이다. 2015년 부지가 확정된 후 여러 행정 절차를 거친 뒤 2014년 7월 본격 착공됐다. 총 대지 면적은 4만 8000평이다. 건물은 실내 스튜디오 3곳, 야외 촬영장 4곳, 아트워크, 야외촬영 지원시설 등으로 구성됐다.부산에는 이미 각각 면적 837㎡, 1682㎡의 스튜디오와 XR테크랩(대형 LED 화면 또는 실시간 그래픽으로 배경을 촬영하는 공간), 편집실·분장실·소품실 등을 갖춘 '부산영화촬영스튜디오'가 있다.부산기장촬영소가 갖는 가장 큰 차이는 '버추얼 스튜디오'다. AI 스튜디오 안에서 큰 화면을 대형 세트처럼 띄워놓고 촬영하는 방식이다. 미국과 영국 등에선 활발한 촬영 방식이다.부산영화촬영스튜디오에서는 LED 화면을 단순 배경으로만 활용하고 있다. 크기도 작아 영화 촬영용으로 사용하기에는 어렵다. 하지만 기장촬영소는 똑같이 LED 월을 설치하되, 여러 카메라가 들어와 다각도로 촬영될 수 있도록 'U자 레일'이 월 앞에 놓인다. 또, 위험한 장면이나 선셋 촬영 등 시간적 제한이 있는 장면들이 작은 입자들로 제작된 LED 월로 촬영된다.국내에서 실내 촬영이 가장 많이 이뤄지는 곳은 경기도 파주에 위치한 제작 센터와 남양주 촬영소 등이다. 이번 기장촬영소 설립은 최신 시설이기 때문에 영화에 최적화된 공간을 다시 지었다는 점에서 의미가 있다. 다만, 부산이라는 접근성 때문에 촬영 기간이 긴 작품에 촬영소 사용이 유리하다.실내 스튜디오 3개 동은 각각 1000평, 650평, 450평 면적으로 영화나 드라마 속 대형 세트 촬영에 유리하다. 이 스튜디오들에는 '조명 바톤 시스템'이 와이어로 매달려 설치돼 있다. 방송국과 공연장 등에서 사용되는 조명 기구를 원하는 위치에 설치하고 높낮이를 조절할 수 있다.실내 스튜디오와 야외촬영장 모두 특정 콘셉트를 염두에 두고 지어진 것이 아니다. 장소들은 작품의 미술 감독의 몫이다. 작품에 걸맞는 콘셉트로 꾸며서 촬영하는 식이다. 야외 촬영장 인근에는 야외 촬영지원시설이 있다.또 모든 실내 스튜디오에는 2~3개의 대기실이 있다. 야외 촬영장 인근 지원시설에도 2층에 분장실을 비롯해 5개의 대기실 모여있어 야외 촬영 후 스튜디오로 이동하지 않고 배우와 스태프들이 휴식을 취하거나 메이크업 수정을 받을 수 있어 시간 절약에 효과적이다.아트워크 시설은 세트를 제작하고 보관하는 장소다. 작품을 촬영할 때 제작한 세트를 보관하고 이를 다듬는 과정이 필수인데, 이 시설을 촬영소가 갖추면서 단순 촬영 공간이 아닌 '제작시설'이라는 의미가 커진다.촬영 장소가 다양하고 공간마다 크기도 넓어 여러 작품의 동시 촬영 진행에 대한 기대감도 있다. 이에 대해 이 기술팀장은 "작품 개수에 제한을 두고 있지는 않지만, 스튜디오를 대관하는 신청 접수 순위로 운영이 될 것 같다"고 설명했다.다만 출연 배우들과 제작진의 숙박까지 이곳에서 해결되지는 않는다. 유 경영본부장은 "도보 거리에 숙박 시설 있어 스태프들이 묵을 만한 장소를 기장군과 섭외 중에 있다"고 전했다. 또 "촬영이 진행될 때 대략 몇 명의 인원이 오는지 우선 파악이 필요하다"고 덧붙였다.촬영소는 내년 3월까지 시범 운영된 후 내년 상반기부터 정상 운영된다. 시범 운영 기간 상영될 작품은 미정이다. 관련 공고를 현재 홈페이지에 올려둔 상태이며, 선정 기준은 촬영소 홍보 협력 가능 여부와 시설 다용도 활용 규모다.기장촬영소의 규모는 더 확장될 예정이다. 유 경영본부장은 "1단계가 이제 마무리됐다"며 "2000평 규모의 스튜디오 제작 등 3단계까지 최종 계획이 있다"고 알려 기대감을 높였다.영화진흥위원회는 이번 기장촬영소 건립으로 부산이 새로운 영화·영상 산업의 거점 도시로 인식되기를 희망하고 있다. 한 위원장은 "첨단 제작 기술을 기반으로 경쟁력을 강화하고, 글로벌 제작 수요에도 대응할 수 있는 거점으로 자리 잡을 수 있도록 차질 없이 준비해 나가겠다"고 전했다.정다연 텐아시아 기자 light@tenasia.co.kr