tvN 20주년 특별기획 '100일의 거짓말'이 안방극장을 찾는다./사진제공=tvN

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tvN 20주년 특별기획 '100일의 거짓말'이 안방극장을 찾는다. 앞서 배우 하영의 증조부 친일 행적 논란이 불거지면서 역사 문제가 연예계의 화두로 떠오른 시점 속 김유정이 독립운동가로 변신한 작품이다. 두 사안 사이에 직접적인 연관은 없지만, 제작 당시에는 예상할 수 없었던 묘한 시의성이 더해지면서 관심을 끌고 있다.29일 오후 서울 용산구 CGV 아이파크몰에서 tvN 새 토일드라마 '100일의 거짓말'(극본 류보리/연출 유인식, 김윤진) 제작발표회가 열렸다. 이 자리에는 유인식 감독을 비롯해 배우 김유정, 박진영, 김현주, 이무생, 진선규가 참석했다. '100일의 거짓말'은 밀정이 된 경성 최고의 소매치기와 조선총독부의 엘리트 통역관이 적의 심장부에서 마주하며 벌어지는 100일간의 첩보 로맨스다.유인식 감독은 "1932년 일제강점기 경성에서 조선을 떠나는 것만 꿈꾸던 소매치기 소녀가 밀정이 되어 잠입하는 첩보 로맨스물이다. 아주 긴장감 넘치는 첩보와 가슴 절절한 사랑 이야기가 있다. 조국의 독립을 위해 희생하는 가슴 뜨거운 이야기가 들어있다. 성심껏 만들어서 보여드리는 만큼, 긴장도 되고 사랑받을지 기대가 크다"고 소개했다.이번 작품은 총 16부작이다. 유인식 감독은 "작가님과 장편 드라마로 만들자고 했다. 무엇이 이들이 이 선택을 하게 됐는지를 그렸다. 그 심리를 따라가며 세부적으로 담으려면 16부작도 부족하다. 그 분량으로만 소화할 수 있는 풍부한 이야기가 있다"고 자신했다.김유정은 조선총독부 밀정 이가경 역을 맡았다. 김유정은 "대본을 읽었을 때 이 작품에 참여하는 것만으로도 배우의 길 안에서 영광이겠더라. 정말 하고 싶었다. 가장 끌림을 느낀 지점은 이가경의 역할이다. 아직 여리고 무엇을 꿈꾸는지도 찾지 못한 시기에 놓인 20대 초반의 이가경이 어떻게 성장하는지 느껴보고 싶었다"고 밝혔다.이어 "끝까지 감사한 마음을 잊지 않고 연기하려고 했다. 처음엔 너무 무서웠는데, 내게 좋은 경험이 되더라. 짧은 기간 동안 집중적으로 외국어 공부했다. 캐릭터마다 언어를 구사할 때 말투나 방향성이 뚜렷하고 달라서 재미있으실 것"이라고 덧붙였다.박진영은 조선총독부 통역관 김태웅이자 사토 히데오 역을 맡았다. 박진영은 "외국어 연기는 처음이다. 연습밖에 답이 없었다. 머리가 아니라 입이 외운다는 생각이었다. 툭 치면 툭 나올 정도로 연기했다. 촬영이 들어가면 실수가 잦아서 긴장을 놓지 않고 끝까지 연습했다"고 말했다.신분과 정체성 사이에서 혼란을 느끼는 인물이기에 과하게 표현하지 않으려고 했다는 그는 "최대한 감정을 숨기려고 했다. 트라우마가 생길 정도로 교육받았던 인물이다. 자세부터 교정하면서 캐릭터를 만들어 나갔다"고 설명했다. 진선규는 "박진영이 내 양아들인데, 내적으로 닮은 것 같다. 외적으로는 내 이상형"이라고 해 웃음을 자아냈다.김현주는 구국단 저격수 유소란 역이다. 김현주는 "아픈 사연을 안고 있다. 개인적인 복수로 시작하지만, 끝에는 독립군의 독립을 위해 싸우는 인물이다. 극 중 유필립과는 위장 부부다"라고 설명했다. 대본 리딩 때 묵념했다는 그는 "가볍게만 임할 수 있는 작품이 아니었다. 진중하고 진정성 있게 하지만, 무겁게 갈 생각은 없었다. 재미있는 요소도 중간마다 있다"고 했다.구국단 특파원 유필립 역을 맡은 이무생은 "부모님이 하와이로 넘어가서 독립 자금을 모으다가 저를 낳았다. 유소란을 만나 마음을 뺏기지만, 대의를 위해서 사사로운 감정을 내세우지 않는다. 그 안에서 최선을 다하는 인물"이라고 소개했다.사토 히데오의 부친이자 조선총독부 정무총감 사토 신이치 역의 진선규는 "배우로서 배역을 받을 땐 그 배역의 정서나 쌓여있는 과거를 이해하고 공부해야 한다. 어떻게든 캐릭터화 시키기 위해 공부했는데, 사실 이 캐릭터는 인정받지 못한 욕구가 커서 약자를 통해 표출해서 이해되지 않았다"고 말했다. 이어 "연기하기 위해서 '왜 그렇게 할 수밖에 없었는가'를 이해하려고 했다. 변질된 사람의 처절함의 수위를 조절하며 연기했다. 어떻게든 용서할 수 없는 악인이라 미화시키려는 노력은 안 했다"고 덧붙였다.유인식 감독은 역사적 고증에 관해 "당연히 부담된다. 건물도 거의 남아있지 않아서 미술적으로도 상당히 부담됐다. 조선총독부에 들어가 본 분의 기억을 최대한 재현하려고 미술팀과 함께 노력을 기울였다. 그만한 노력이 있었다고 생각하고 봐달라"고 요청했다.유인식 감독은 "가슴에 올라오는 무언가가 있다. 이 이야기를 잘 따라가면 서서히 다가오는 뜨거운 뭔가에 닿을 거다. '도대체 그들은 왜 그렇게 했을까'라는 말이 나온다. 그들을 움직이게 만드는 힘에 대한 궁금증이 이 작품이 나오게 했다. 인물의 뜨거움에 닿도록 최선을 다할 것"이라고 말했다.'100일의 거짓말'은 내달 10일 오후 9시 10분 첫 방송된다.이소정 텐아시아 기자 forusojung@tenasia.co.kr