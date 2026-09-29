최유빈이 일상을 공개했다./사진=SNS

배우 최재원의 딸 최유빈이 성숙해진 비주얼과 분위기를 뽐냈다.최유빈은 지난 28일 자신의 SNS에 "어른 여자가 되고 싶었으나.. #언니가어려워 #라고할뻔 #죄송해요"라는 위트 있는 문구와 함께 여러 장의 사진을 올렸다.공개된 사진 속 최유빈은 화려한 야경이 펼쳐진 라운지에서 데님 셔츠와 화이트 팬츠를 감각적으로 소화한 모습이다. 굵은 링 귀걸이와 자연스러운 단발 스타일링으로 이전보다 한층 차분하고 세련된 매력을 발산했다.게시물을 접한 누리꾼들은 "윤후가 또 반하겠다", "이미 충분히 어른 여자 분위기다", "스타일링 찰떡이다" 등의 반응을 보였다.최유빈은 지난 4월 종영한 tvN STORY·E채널 연애 리얼리티 예능 '내 새끼의 연애2'에 출연해 가수 윤민수의 아들 윤후와 최종 커플이 됐다. 이후 실제 연인으로 발전했음을 알렸다. 최근에는 에이지이엔티와 전속계약을 맺었다.최유빈의 연인 윤후는 성시경의 대표곡 '좋을텐데' 리메이크 음원을 발표하며 가수로 정식 데뷔해 활발한 행보를 이어가고 있다.태유나 텐아시아 기자 youyou@tenasia.co.kr