올데이 프로젝트 애니 / 사진=텐아시아 DB

정유경 (주)신세계 회장의 딸 애니가 속한 그룹 올데이 프로젝트의 신곡 뮤직비디오가 신세계백화점 본점 외벽에 등장했다.올데이 프로젝트는 지난 28일 두 번째 EP 'CRASH'(크래시)를 발매했다. 지난해 6월 데뷔한 이들이 9개월 만에 내놓은 신보로, 동명의 타이틀곡에는 정해진 규칙에 얽매이지 않고 나아가겠다는 태도를 담았다.앨범 발매 당일 서울 명동 신세계백화점 본점 외벽에 설치된 신세계스퀘어에서는 'CRASH' 뮤직비디오가 상영됐다. 발매 첫날 영상은 네 차례 송출됐으며, 상영은 다음 달 18일까지 이어질 예정이다. 올데이 프로젝트의 영상이 신세계스퀘어에 걸린 것은 이번이 처음이다.신세계스퀘어는 신세계백화점이 2024년 11월 선보인 대형 미디어 전광판이다. 면적은 농구장 약 3개를 합친 크기로, 그동안 명품 브랜드 광고와 국내외 아티스트의 콘텐츠를 선보였다. 앞서 일부 아티스트의 뮤직비디오 상영 때는 신세계백화점이 시기 등을 보도자료로 알렸으나, 이번에는 별도 안내 없이 상영을 시작한 것으로 전해졌다.앞서 애니는 데뷔 전 가수의 꿈을 이루기까지 가족을 오랫동안 설득했다고 밝혔다. 그는 처음 어머니에게 가수를 하고 싶다고 말했을 때 "말도 안 되지"라는 답을 들었고, 몇 년 뒤 진지하게 뜻을 전했을 때도 "절대 NO"라는 반응이 돌아왔다고 말했다.가족의 반대가 가장 컸던 시기는 고등학교 2~3학년 무렵이었다고 한다. 애니는 "엄마가 대학교에 붙으면 나머지 가족들을 설득하는 걸 도와주겠다고 제안했다"며 입시를 준비해 미국 컬럼비아대학교에 합격했다고 설명했다. 대성의 유튜브 채널 '집대성'에서도 가수 데뷔를 허락받는 데 10년이 걸렸으며, 아이비리그 대학 진학이 어머니가 제시한 마지막 조건이었다고 털어놨다.애니는 지난해 6월 올데이 프로젝트의 멤버로 데뷔해 'FAMOUS'(페이머스)와 'WICKED'(위키드) 등 곡을 발매했다.김지원 텐아시아 기자 one@tenasia.co.kr